Режиссер-постановщик спектакля — Сергей Виноградов, ранее поставивший в «Ведогонь-театре» «Аленький цветочек» и «Здесь живут люди». Виноградов работал в Ярославском ТЮЗе, где играл главные роли в спектаклях Александра Кузина. С 2005 года был в труппе Театра под руководством Армена Джигарханяна, там же дебютировал как режиссер. Поставил более десяти спектаклей, в том числе в «Гоголь-центре», Архангельском театре драмы имени Ломоносова, театре «Недослов».

24 и 25 июня состоится предпремьерный показ, а официальная премьера новой постановки состоится уже в следующем театральном сезоне. В спектакле заняты актеры Александр Бавтриков, Лилия Шайхитдинова, Федор Липатов, Наталья Третьяк, Ильдар Аллабирдин, Алексей Ермаков, Илья Роговин, Сергей Зайцев, Павел Грудцов.

Билеты продаются в кассе театра или на сайте.