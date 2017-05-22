24 и 25 июня на сцене зеленоградского театра новый спектакль — «Рождество в доме сеньора Купьелло» по пьесе Эдуардо де Филиппо.
«Рождество в доме сеньора Купьелло» — одна из ранних пьес выдающегося итальянского драматурга, режиссера и сценариста Де Филиппо. «Неаполь 30-х годов XX века, город бурный и противоречивый, — анонсирует новый спектакль „Ведогонь-театр“. — Главный герой пьесы, наивный простак Лука Купьелло, из года в год мастерит рождественские ясли Христовы. Однако домочадцы не разделяют этого детского занятия: оставшийся без крова брат мучает своими подозрениями, жена раздраженно ворчит, избалованный сын совсем отбился от рук. А в канун праздника в доме сеньора Купьелло разгораются уж совсем нешуточные страсти: замужняя дочь собирается сбежать от своего мужа. Все смешалось в доме Купьелло».
Режиссер-постановщик спектакля — Сергей Виноградов, ранее поставивший в «Ведогонь-театре» «Аленький цветочек» и «Здесь живут люди». Виноградов работал в Ярославском ТЮЗе, где играл главные роли в спектаклях Александра Кузина. С 2005 года был в труппе Театра под руководством Армена Джигарханяна, там же дебютировал как режиссер. Поставил более десяти спектаклей, в том числе в «Гоголь-центре», Архангельском театре драмы имени Ломоносова, театре «Недослов».
24 и 25 июня состоится предпремьерный показ, а официальная премьера новой постановки состоится уже в следующем театральном сезоне. В спектакле заняты актеры Александр Бавтриков, Лилия Шайхитдинова, Федор Липатов, Наталья Третьяк, Ильдар Аллабирдин, Алексей Ермаков, Илья Роговин, Сергей Зайцев, Павел Грудцов.
Билеты продаются в кассе театра или на сайте.
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