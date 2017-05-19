— Как организованы смены в вашем лагере?

— Одна смена длится неделю, пребывание в летнем лагере — ежедневно по будням с 10:00 до 16:00. Можно приводить ребенка с 8:30 за дополнительную плату. Основа нашей программы — это увлекательные и познавательные лесные походы (при хорошей погоде), где дети много ходят пешком, бегают, узнают природу, учатся ориентироваться на местности, мастерят под открытым небом из природных материалов, готовят еду на костре, играют и общаются. Мы занимаемся и в мастерских — столярной, керамической, художественной.

— Кто занимается с детьми, кто водит их в лес?

— Каждую смену ведут двое вожатых, мужчина и женщина, они же и наши мастера. Смысл нашей программы не в том, чтобы водить детей от специалиста к специалисту. Вожатый умеет и костер разжечь, и подсвечник смастерить, и объяснить, что угодно, и проконтролировать детей, обеспечить их безопасность. К тому же, мы не набираем большие группы, а значит, каждый будет присмотрен и каждому будет интересно.

Один из вожатых в смене — обязательно родитель, то есть человек с опытом воспитания собственных детей. И каждый имеет сертификат об окончании курсов первой экстренной медицинской помощи.