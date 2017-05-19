Как организовать по-настоящему хорошие и здоровые каникулы ребенку от 6 до 11 лет? Как провести летние дни нестандартно, с пользой и увлечением, радоваться жизни без телефона и телевизора, освоиться в детской компании? Об этом Zelenograd.ru рассказал руководитель детской мастерской «Урок труда» Кирилл Бесчастный.
— Как организованы смены в вашем лагере?
— Одна смена длится неделю, пребывание в летнем лагере — ежедневно по будням с 10:00 до 16:00. Можно приводить ребенка с 8:30 за дополнительную плату. Основа нашей программы — это увлекательные и познавательные лесные походы (при хорошей погоде), где дети много ходят пешком, бегают, узнают природу, учатся ориентироваться на местности, мастерят под открытым небом из природных материалов, готовят еду на костре, играют и общаются. Мы занимаемся и в мастерских — столярной, керамической, художественной.
— Кто занимается с детьми, кто водит их в лес?
— Каждую смену ведут двое вожатых, мужчина и женщина, они же и наши мастера. Смысл нашей программы не в том, чтобы водить детей от специалиста к специалисту. Вожатый умеет и костер разжечь, и подсвечник смастерить, и объяснить, что угодно, и проконтролировать детей, обеспечить их безопасность. К тому же, мы не набираем большие группы, а значит, каждый будет присмотрен и каждому будет интересно.
Один из вожатых в смене — обязательно родитель, то есть человек с опытом воспитания собственных детей. И каждый имеет сертификат об окончании курсов первой экстренной медицинской помощи.
— В какой лес вы ходите?
— В сосновый бор, который находится за нашей мастерской, за Андреевкой. Это минут 20 ходьбы, при этом ни одной автомобильной дороги мы не переходим. В лесу две замечательные поляны, там мы и располагаемся.
В лагере у нас двухразовое питание — утренний перекус (второй завтрак) примерно в 11:00 и обед в 14:00. Основа нашего меню: свежие и приготовленные фрукты, овощи, сухофрукты, домашний хлеб или лаваш, выпечка из смолотой на наших жерновах муки. Обходимся без молочных и мясных продуктов. Еду готовим все вместе, а потом все убираем за собой.
— А если на улице дождь?
— У нас всегда есть запасной план интересных поделок в столярной, художественной и керамической мастерских. И множество интересных игр, в том числе сюжетно-ролевых. Этот сюжет можно растянуть на несколько дней, а полем действия становится весь зал — наполняется самодельными персонажами, постройками, декорациями.
И на природе и в помещении мы играем в почти забытые сейчас игры — «Бояре», «Растяпа», «Третий — лишний», «Вышибалы». Помните такие?.. Играем в мяч. Запускаем воздушного змея, прыгаем через скакалку.
— Дети в группах разделяются по возрасту?
— У нас в одной группе могут быть дети разного возраста — мы пришли к этому с опытом и придерживаемся такой политики. Почему? Детям так интереснее. Старшие помогают младшим, младшие учатся слушаться старших, им хорошо вместе и в играх, и в творчестве. В мастерских маленькие делают какие-то простые вещи — например, соединяют детали. А дети постарше уже «наводят красоту» — выжигают, инкрустируют. При нашем разнообразии материалов и инструментов найдется любое интересное занятие.
— Что-то остается на память о таком чудесном лагере?
— Главное для детей — опыт, впечатления. Поделки из мастерских останутся на память и вдохновят творить самостоятельно. Кроме того, мы ведем дневник впечатлений и накопленных знаний. Сами мастерим блокноты в нашей мини-типографии. Туда можно каждый день что-то помещать или записывать: засушенный цветок или листок, простой рецепт печенья, которое мы сами приготовили, рисунки, схемы поделок, свои мысли и впечатления — что угодно.
И главное — возможно, здесь ваш ребенок встретит больше друзей и единомышленников, чем в школе или во дворе.
— Как записаться в летний лагерь?
— Можно через наш сайт urok-truda.com, можно по телефону.
Летний лагерь «Беззаботное лето»: расписание смен, условия и стоимость пребывания
Улица Андреевка, дом 31 (напротив 16 микрорайона, остановка «Корпус 1602», автобусы №5, 15, 17, 32. Слева от Дома мебели «Андреевский», вход под навесом). Тел. 8(969)017-87-12, 8(903)966-01-21
Скидка 15% на второго ребёнка — друга, брата или сестру.
Скидка 15% при оплате за месяц до смены, 10% - 2 недели и более.
Скидка 15% по паролю «Беззаботное лето в Зеленограде»
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