Мы рады сообщить Вам, что не так давно в Зеленограде, по адресу: ТЦ «Зеленоградский», этаж 1, павильон № 32/2 открылся магазин кулинарии, салатов и пирогов.

На предприятии компании «Русские Традиции» разработана и внедрена сложная многоуровневая система контроля качества продукции: от приема сырья до упаковки готовых изделий. Способы обработки сырья направлены в первую очередь на сохранение всех полезных свойств и качеств продуктов.

С помощью современного оборудования и талантливых сотрудников компании удается создавать настоящие кулинарные шедевры, которые высоко ценятся постоянными клиентами.