Мы рады сообщить Вам, что не так давно в Зеленограде, по адресу: ТЦ «Зеленоградский», этаж 1, павильон № 32/2 открылся магазин кулинарии, салатов и пирогов.
На предприятии компании «Русские Традиции» разработана и внедрена сложная многоуровневая система контроля качества продукции: от приема сырья до упаковки готовых изделий. Способы обработки сырья направлены в первую очередь на сохранение всех полезных свойств и качеств продуктов.
С помощью современного оборудования и талантливых сотрудников компании удается создавать настоящие кулинарные шедевры, которые высоко ценятся постоянными клиентами.
Выпечка с различными начинками является визитной карточкой компании, поэтому она всегда по-домашнему румяна, вкусна и ароматна. С ее вкусом могут конкурировать только пироги, приготовленные собственными руками и впитавшие в себя всю вашу любовь.
Среди сдобной продукции, реализуемой нами, вы всегда сможете найти то, что больше всего нравится именно вам! Богатый ассортимент начинок позволяет легко осуществить выбор. В нашем каталоге присутствуют очень вкусные рулеты с брусникой, маком, вишней, яблоком и корицей и прочими сладкими наполнителями.
Большой популярностью среди наших клиентов пользуются мучные изделия с рыбой, мясом, брынзой, яично-луковой смесью, курицей и прочей вкуснотищей. У нас вы имеете возможность заказать пироги с доставкой в любое удобное для вас место.
В нашем магазине представлено большое количество «европейских» салатов, несколько видов «корейских» салатов, множество видов горячей кулинарии и около 20 видов домашней выпечки.
Стоимость наших блюд является наиболее демократичной, при этом качество приготовления пищи является высоким. Наши повара — настоящие профессионалы своего дела, которые готовы радовать вас вкусной кухней ежедневно.
Мы осуществляем доставку продукции по г. Зеленограду и близлежащим районам.
Корпоративным клиентам предоставляется скидка.
Приходите и убедитесь сами в качестве нашей продукции!
Адрес: Зеленоград, Привокзальная площадь, д. 1, ТЦ «Зеленоградский», пав. № 32/2
Тел: +7(963)696-33-44/ +7(977)789-74-85
График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
https://www.instagram.com/russkie_tradiccii_zelenograd/
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