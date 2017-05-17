В музее на улице Гоголя, дом 11в

«Ночь» начнется утром — с 10:00 откроется выставка «Игрушки прошлого». Здесь представлены в основном отечественные игрушки второй половины XX века — куклы, солдатики, конструкторы, настольные игры, механические игрушки, проектор с диафильмами, электронные игры. В их числе советское механическое пианино, педальная машина и автомат-качалка «Конь».

С 12:00 до 13:00 можно побывать на экскурсии «История родного края» и узнать, что было на месте современного Зеленограда, с древнейших времен до начала XX века.

С 14:00 до 15:30 в музее вспоминают зеленоградского художника, скульптора лесной пластики Альберта Каукина. Альберт Васильевич занимался традиционной резьбой по дереву и создавал деревянные скульптуры — из обыкновенных пней и коряг он делал удивительные инсталляции, изящные предметы интерьера, портреты, маски. «Лес — моя мечта, среда становления и формирования моей личности. Мир моего творчества — лесная пластика, в основе которой естественное разнообразие форм деревьев, фактура и текстура которых помогают создать образ», — говорил о своем искусстве скульптор. Он скончался в начале января на 77-м году жизни. В музей приедет вдова Альберта Каукина, его друзья и почитатели таланта. Будет показан фильм о художнике.