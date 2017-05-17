Культурная акция «Ночь в музее» пройдет в субботу 20 мая и продлится до позднего вечера на двух зеленоградских площадках — в музее на улице Гоголя и в выставочном зале в корпусе 1410. Вход свободный. Рассказываем о самых интересных событиях.
«Ночь» начнется утром — с 10:00 откроется выставка «Игрушки прошлого». Здесь представлены в основном отечественные игрушки второй половины XX века — куклы, солдатики, конструкторы, настольные игры, механические игрушки, проектор с диафильмами, электронные игры. В их числе советское механическое пианино, педальная машина и автомат-качалка «Конь».
С 12:00 до 13:00 можно побывать на экскурсии «История родного края» и узнать, что было на месте современного Зеленограда, с древнейших времен до начала XX века.
С 14:00 до 15:30 в музее вспоминают зеленоградского художника, скульптора лесной пластики Альберта Каукина. Альберт Васильевич занимался традиционной резьбой по дереву и создавал деревянные скульптуры — из обыкновенных пней и коряг он делал удивительные инсталляции, изящные предметы интерьера, портреты, маски. «Лес — моя мечта, среда становления и формирования моей личности. Мир моего творчества — лесная пластика, в основе которой естественное разнообразие форм деревьев, фактура и текстура которых помогают создать образ», — говорил о своем искусстве скульптор. Он скончался в начале января на 77-м году жизни. В музей приедет вдова Альберта Каукина, его друзья и почитатели таланта. Будет показан фильм о художнике.
С 16:00 до 16:45 пройдет экскурсия «Там, где погиб Неизвестный солдат», посвящённая боям у станции Крюково в ноябре-декабре 1941 года.
С 18:00 до 19:00 на выставке «Игрушки прошлого» пройдет игротека — можно не только смотреть на экспонаты, но и поиграть в них. Дети узнают, во что и как играли их родители, а заодно поиграют сами.
С 19:00 до 19:40 покажут детский кукольный спектакль «Петя-петушок». Его автор и исполнитель — Владимир Чернов, член Московского союза художников, Ассоциации художников декоративных искусств и замечательный актёр.
С 20:00 до 21:00 мастер-класс — делаем своими руками куклу «Веснянка». Это славянский оберег молодости и красоты. Самодельную куклу можно унести с собой.
С 21:00 до 22:00 музыкальная программа, фортепиано и гитара. Сначала выступит лауреат международных конкурсов, студентка Московской консерватории Наталья Карташова. Во второй части программы — ученики зеленоградского гитариста и преподавателя Андрея Шунина.
С 22:00 до 23:00 покажут документальные фильмы о Зеленограде. В том числе те, которые не найдешь в интернете — они сняты для зеленоградского музея и хранятся в архивах.
В 10:00 откроется выставка «Реклам-Конструктор: Маяковский — Родченко». Это передвижная экспозиция из собрания Московского государственного музея Маяковского. Тандем поэта и художника в 1920-х годах сыграл заметную роль в развитии русского авангарда, вместе они создали произведения, вошедшие в историю рекламы и дизайна. Москву 20-х невозможно представить без стихов Маяковского и плакатов Родченко. На выставке можно увидеть рекламные плакаты, книжную и промышленную графику, фотографии, образцы упаковки кондитерских изделий, тканей с рисунками 1920-х годов, образцы спортивных костюмов.
С 15:00 до 16:00 сотрудница музея Маяковского Екатерина Мартон проведет экскурсию по этой выставке. Авторская экскурсия повторится с 21:30 до 22:30.
С 16:00 до 17:00 — виртуальная экскурсия по историческим достопримечательностям Зеленограда и окрестностей. Усадьбы, храмы, старинные гражданские постройки — одни хорошо известные, другие позабытые — основные интересные объекты этой экскурсии.
С 18:00 до 19:30 работают творческие рукодельные студии. Предлагается поработать с фетром, из которого можно сделать одновременно оригинальное и простое изделие. А те, кто предпочитают глину, могут слепить свистульку, игрушку или еще что-нибудь — что подсказывает фантазия. Поделка пройдет обжиг, и получившийся сувенир можно унести домой.
С 19:30 до 21:15 посетителей и особенно детей развлекает фокусник-иллюзионист Серж Кураж (он же Серж Электрон). Сначала он покажет традиционные фокусы с исчезновением и появлением предметов, таинственными трюками и летающим столом. А с 20:30 — шоу с электричеством, безопасное и зрелищное. Дети могут прикоснуться к молниям, поймают из в магический шар, зажгут лампочки прямо в руках.
21:30 — 22:30 - экскурсия на основе выставки «Маяковский — Родченко», посвященная облику и атмосфере Москве 1920-х годов. Проводит её сотрудник музея.
С 22:30 до 23:30 — лекция и мастер-класс мастера документальной фотографии, коллекционера старинных фотокамер Сергея Шахиджаняна. Посетители узнают о развитии фотографии со времени ее появления до наших дней, стилях и форматах, увидят фотоаппараты прошлого и позапрошлого веков, настоящие дагерротипы и амбротипы. Шахиджанян с 1994 года преподает фотодело на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова, старший фоторедактор ТАСС, работал в газетах «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «Аргументы и факты», «Коммерсантъ», «Известия», «Комсомольская правда».
В 23:30 — лекция-кинопоказ «Маяковский и кинематограф 1920-х». Какую роль сыграл Владимир Маяковский в кинематографии? Был ли поэт хорошим актером? В каком фильме его партнером стала Лиля Брик? На эти вопросы ответит научный сотрудник музея Мария Акимова. А посетители увидят одну из самых известных киноработ Маяковского 1918 года «Барышня и хулиган», в которой поэт выступил сценаристом и актером.
Бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров, где пройдут творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты. Это события самых разных форматов.
Например, в Центральном Манеже акция начнется с лекции о звуковых инсталляциях и завершится концертом современной музыки. В Московском планетарии пройдут астрономические наблюдения. Биологический музей имени Тимирязева познакомит с «ночными» животными и проведёт занятия для детей. В Политехническом научат создавать биоморфные существа из пластика, а на ВДНХ можно побывать внутри макета орбитального корабля «Буран БТС-001». В Музее музыкальной культуры имени Глинки — мастер-классы игры на музыкальных инструментах и концерт саксофонистов TheMoscowSaxQuintet. «Музей истории коньяка» на Ленинградском шоссе до двух ночи предлагает профессиональную дегустацию коньяка, виски и настоек.
Вся московская программа «Ночи в музее»
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