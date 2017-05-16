16 мая должны были выключить горячую воду в 8, 9, 10, 11 и 12 микрорайонах, но в диспетчерских сообщают, что по крайней мере в этот день отключения не будет. Пока не отключат отопление, будет и горячая вода. Точных сроков в данный момент нет.
10 мая, после праздников, из-за холодов батареи в домах снова стали теплыми. Вчера пресс-служба МОЭК заявила, что отключение горячей воды переносится, поскольку профилактические работы проводятся только при отключенном отоплении. А оно пока есть. И пока энергетики не получат документа об отключении батарей, горячую воду выключать не могут. На «счетчике» МОЭК для зеленоградских домов сохраняются прежние даты.
Отопление отключают, когда среднесуточная температура в течение пяти суток держится не ниже +8 градусов. Такая температура (в среднем выше 8 градусов) держится последние три дня. По данным Гидрометцентра, 16 мая днем воздух прогреется максимум до 9 градусов, 17 мая — 3 градуса ночью и 12 днем, 18 мая обещают потепление до 17 градусов днем. Если отопление будут отключать строго по нормативам, то есть шанс прожить с горячей водой до четверга.
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Тогда температура согласно официальным данным с метеостанции ВДНХ держится два дня: 14 мая (+8,5) и вчера 15 мая (+10,4):
http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27612&month=5&year=2017
Но надо понимать, что отопление редко включают/отключат строго по нормативами, а ориентируются ещё и на прогноз. Так первый раз в этом году отключили отопление 1 мая, хотя это был только 3-й день с превышением средней температуры +8. Также и вернули отопление после 3-х, а не 5 дней со средней температурой ниже +8.
И если бы коммунальщики следовали строго исключительно нормативам, то отопление прошлой осенью мы бы получили не 19 сентября, а только 13 октября.