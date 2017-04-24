1 комментарий
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График отключения горячей воды в Зеленограде 24.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Префектура утвердила графики плановых отключений горячей воды.

  • с 16 по 25 мая — 8, 9, 10, 11 и 12 микрорайоны
  • с 13 по 22 июня — 1, 2, часть 3 и 4 микрорайонов
  • с 11 по 20 июля — 5, 6, 7, МЖК, несколько домов 3 и 4 микрорайонов
  • с 8 по 17 августа — 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 микрорайоны и Малино.

Найти свой дом и период отключения горячей воды можно в адресном списке МОЭК.

Горячую воду отключают на 10 дней. Сроки указаны в полных сутках, то есть с 00:00 часов даты начала отключения до 23:59 часов даты окончания отключения.

В позапрошлом году в нескольких зеленоградских домах в 11 и 12 микрорайонах горячую воду отключали только на три дня. Но на обещанное девять лет назад массовое сокращение времени отключения до 2-3 дней рассчитывать не стоит.

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Обсуждение
Андрей М
Вчера, 12:29
Блин, прямо перед отпуском. Нет бы во время отпуска!
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