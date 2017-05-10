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Отопление снова включают в зеленоградских домах 10.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Тепло вернут на несколько дней — когда, по прогнозам синоптиков, немного потеплеет. Официально об этом не сообщают, но включение тепла подтвердили в диспетчерских 4, 5, 9, 16 микрорайонов. «Начинаем открывать задвижки», «включаем», «проверяйте стояки» говорят в зеленоградских диспетчерских.

Отопление отключили в первых числах мая. Резко похолодало 7 мая, но до окончания праздников батареи обратно не включали — вероятно, коммунальщики ждали официального распоряжения.

Возвращение тепла после его отключения — редкий случай. В Москве также официально сдвинули отключение горячей воды с 10 на 15 мая. Но к Зеленограду это не имеет отношения — здесь выключат воду в домах 8, 9, 10, 11 и 12 микрорайонов с 16 мая.

По прогнозам Гидрометцентра, вплоть до понедельника 15 мая по ночам вероятны заморозки, а 16 мая в Москве и Московской области прогнозируется температура воздуха не больше +6 градусов ночью и 10-15 градусов днем.

Напишите в комментариях, включили ли отопление в вашем доме?

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Обсуждение
Людмила Тарасовна
7 часов назад
У меня мало того, что в комнатах батареи холодные, так ещё и в ванной еле тёплая труба. Хотя она даже летом должна работать, насколько мне известно.
Я очень сочувствую тем, у кого сейчас период отключения горячей воды.
10.05.2017.
наталья kkk
7 часов назад
У нас включили..правда батареи чуть теплые..но это лучше чем ничего..
Наталья Студенцова
7 часов назад
В 14м глухо. Батареи ледяные.
Имя ***
5 часов назад
В 12-ом ни черта они не включили. Еще и горячую воду отключат. Враги.
Lena К.
4 часа назад
В 18-м микрорайоне около 11-12 часов включили, а с утра зуб на зуб не попадал.
Марина П.
4 часа назад
9 мрн - батареи в меру горячие. Большое спасибо!
ЕжОк ЕжОк
3 часа назад
14й район, дали отопление
Наталья Студенцова
3 часа назад
14.47. Батареи теплеют. Ура!!!
Татьяна Федянина
3 часа назад
Как выставлять Гкалл в ЕПД увеличенном размере ГБУ "Жилищник Силино" так в первых рядах, а как включать - в последних. Неделю будут восстанавливать - регулировать отопление (до 15 мая заморозки), а 16 мая срок на отключение горячей воды по району Силино.
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