Тепло вернут на несколько дней — когда, по прогнозам синоптиков, немного потеплеет. Официально об этом не сообщают, но включение тепла подтвердили в диспетчерских 4, 5, 9, 16 микрорайонов. «Начинаем открывать задвижки», «включаем», «проверяйте стояки» говорят в зеленоградских диспетчерских.

Отопление отключили в первых числах мая. Резко похолодало 7 мая, но до окончания праздников батареи обратно не включали — вероятно, коммунальщики ждали официального распоряжения.

Возвращение тепла после его отключения — редкий случай. В Москве также официально сдвинули отключение горячей воды с 10 на 15 мая. Но к Зеленограду это не имеет отношения — здесь выключат воду в домах 8, 9, 10, 11 и 12 микрорайонов с 16 мая.

По прогнозам Гидрометцентра, вплоть до понедельника 15 мая по ночам вероятны заморозки, а 16 мая в Москве и Московской области прогнозируется температура воздуха не больше +6 градусов ночью и 10-15 градусов днем.

Напишите в комментариях, включили ли отопление в вашем доме?