Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Умер зеленоградский фотокорреспондент Анатолий Евсеев 10.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Анатолий Васильевич Евсеев скоропостижно скончался на 66-м году жизни. 25 лет он проработал в окружной газете «41». Евсеев, по сути, был фотолетописцем зеленоградской жизни, он снимал все знаковые события округа, его жителей, виды, официальные и культурные мероприятия.

Фото: Татьяна Сидорова/facebook.com

О смерти фотографа утром 10 мая сообщила главный редактор газеты Татьяна Сидорова на своей странице в «Фейсбук». Анатолий Евсеев родился в 1951 году в деревне Хованская Истринского района, начал фотографировать еще в школе, писала префектура к 60-летию фотографа. Окончил лекторий по фоторепортажу при Центральном доме журналистов и Институт журналистского мастерства, с 1992 года — фотокорреспондент издательского дома и окружной газеты «41».

В 2005 году Анатолий Евсеев стал лауреатом премии Москвы в области журналистики. Ежегодно проходили выставки фотографа в Москве и Зеленограде. Его фотографии публиковались во многих известных изданиях — «Правда», «Труд», «Комсомольская правда», «Огонек».

Работал Анатолий Евсеев и в командировках в Заполярье и за рубежом, в том числе в США, Чехословакии, странах ближнего зарубежья. Особый профессиональный интерес испытывал к военно-морскому флоту и спорту. Все спортивные достижения Зеленограда были запечатлены Анатолием Васильевичем.

 Реклама
«Детство плюс» бесплатно и на дому возьмет анализ крови у ветеранов Великой Отечественной Войны Объявления
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 начинает обучение ментальной арифметике Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Шоу «Королевство белых тигров» в цирке «Максимус» — скоро гастроли в Зеленограде Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет

 Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%

 Реклама
Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама