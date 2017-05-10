О смерти фотографа утром 10 мая сообщила главный редактор газеты Татьяна Сидорова на своей странице в «Фейсбук». Анатолий Евсеев родился в 1951 году в деревне Хованская Истринского района, начал фотографировать еще в школе, писала префектура к 60-летию фотографа. Окончил лекторий по фоторепортажу при Центральном доме журналистов и Институт журналистского мастерства, с 1992 года — фотокорреспондент издательского дома и окружной газеты «41».

В 2005 году Анатолий Евсеев стал лауреатом премии Москвы в области журналистики. Ежегодно проходили выставки фотографа в Москве и Зеленограде. Его фотографии публиковались во многих известных изданиях — «Правда», «Труд», «Комсомольская правда», «Огонек».



Работал Анатолий Евсеев и в командировках в Заполярье и за рубежом, в том числе в США, Чехословакии, странах ближнего зарубежья. Особый профессиональный интерес испытывал к военно-морскому флоту и спорту. Все спортивные достижения Зеленограда были запечатлены Анатолием Васильевичем.