К 72-летию Победы в Великой Отечественной войне Zelenograd.ru продолжает публиковать воспоминания зеленоградцев — бывших малолетних узников фашистских концлагерей, объединение которых действует в городе с 1999 года.
Для детей войны, которым сегодня 70 лет и больше, Великая Отечественная война стала стихией, которая унесла родных и близких, родной дом, счастливые детские годы. Дети не числились в воинских списках, не получали военных наград и званий. Память — это всё, что у них осталось от войны.
Воспоминания Валентины Ефимовны Русиной, Верея — Можайск — Москва — Зеленоград.
— Я родилась 21 ноября 1938 года в деревне Камушки Верейского района, Московской области. Мои родители, Машкович Пелагея Павловна и Ефим Антонович, были крестьянами, работали в колхозе. До войны мы жили очень зажиточно. В хозяйстве были: корова, куры, свиньи, несколько ульев пчёл. В семье было семь детей да ещё дедушка с бабушкой, и мама с папой.
Наш дедушка работал лесником, хорошо знал все лесные дороги и научил папу ориентироваться в лесу. И поэтому, когда началась война, наши солдаты и офицеры обращались к отцу, чтобы он показал им дорогу на Наро-Фоминск. Он очень хорошо знал лес, выводил наших солдат из окружения, помогал партизанам продуктами, мёдом. Папу не забрали на фронт, потому что он и ещё двое мужчин из нашей деревни ездили строить аэродром около города Верея.
18 октября 1941 года пришли в нашу деревню Камушки немцы, выгнали нас из дома, дом наш был большой, а нам пришлось жить в бане. Старшие сестры очень боялись немцев, поэтому мазали себе лицо сажей, накрывались платками. Их заставляли ухаживать за лошадьми, чистить картошку.
Кто-то донёс немцам, что папа связан с партизанами, а по ночам к нему приходят наши солдаты, которым он помогает выйти из окружения. Его схватили, а мама бежала с младшей годовалой сестрёнкой и кричала: «Ефим! Ефим!» Но немец наставил на неё автомат и заорал: «Матка, цурюк!»
19 декабря 1941 года нашего отца расстреляли посреди деревни. Семью выгнали из бани, в колодец и погреб бросили гранаты, сожгли наш дом, а потом и всю деревню. Жителей нашей и окрестных деревень погнали через деревню Ново-Павлово и Лининка в деревню Митинка. В закрытом помещении нас держали под охраной с собаками, а сами немцы жили в школе. Кроме нашей деревни немцы сожгли ещё семь. В семьях наших колхозников было от 7 до12 детей, поэтому все боялись, что детей отправят в Германию для того, чтобы брать у них кровь для немецких солдат.
Но на наше счастье немцев начали от Москвы отгонять. Разозлённые немцы подперли двери домов и хотели сжечь вместе людьми. 12 января 1942 года нас освободили лыжники-сибиряки наступающей Красной армии. Ещё утром появились наши разведчики, в маскхалатах, на лыжах и стали открывать дома. Когда люди поняли, что это их освобождают наши красноармейцы, стали выскакивать на улицу, и хотя мороз был под тридцать градусов, обнимали их, плакали и благодарили за спасение.
Помаленьку люди стали возвращаться на свои пепелища. На том месте, где был длинный колхозный хлев, стали рыть землянки, в которых потом долго жили. Нашу семью приютили в своём уцелевшем доме родственники из деревни Ивановское, у которых мы прожили до весны. К следующей зиме на ссуду, выданной государством, наша семья с помощью стоявших поблизости солдат построила новый дом. За работу в колхозе тогда денег не платили, а на трудодни в конце года выдавали немного зерна. Поэтому эту ссуду мама возвращала в течение долгого времени.
Жили мы впроголодь. Хорошо, что старшие сестры с 1924 и 1925 года рождения поехали на станцию Кубинка и там устроились на работу. Благодаря их помощи мы выжили. Государство маме ничем не помогло, потому что муж погиб не на фронте.
Памятник моему отцу поставлен в деревне Золотькове. Сюда останки отца мы перевезли из села Богородское, когда переехали в Золотьково в начале 50-х годов, в связи с укрупнением колхозов. Я окончила семь классов Борисовской средней школы Можайского района, Московской области в 1954 году.
Поскольку в деревне жить было голодно, старшая сестра забрала меня в Москву, прописала в свою комнату и устроила в заводскую столовую помощником повара. Завод являлся почтовым ящиком №776. Первого сентября 1954 года я поступила в восьмой класс школы рабочей молодёжи №2 в Кунцевском районе Москвы и окончила 10 классов в 1957 году. Окончив курсы повышения квалификации, получила самый высокий разряд — шестой и уже стала работать поваром. […]
В 1961 году вышла замуж за Русина Ивана Ильича, токаря нашего завода. Поскольку мы проживали в семейном общежитии, муж устроился работать в Зеленоград за квартиру. В 1962 году у нас родилась дочь. Переехали на постоянное место жительство в Зеленоград в 1965 году.
11 января 1966 года я пошла работать в столовую №2 на заводе «Элион», где проработала до ухода на пенсию. […] В период 1974—1986 годов избиралась трижды депутатом Зеленоградского Городского совета. Два раза моя фотография помещалась на Доске почёта нашего города.
Награждена медалями: Ветеран Труда", «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Отличник Советской торговли», «Ветеран предприятия» и др. […]
В настоящее время являюсь пенсионером, но веду активный образ жизни. С мая по октябрь выращиваю овощи и фрукты на своём дачном участке. Очень люблю собирать в лесу ягоды и грибы.
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