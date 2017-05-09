18 октября 1941 года пришли в нашу деревню Камушки немцы, выгнали нас из дома, дом наш был большой, а нам пришлось жить в бане. Старшие сестры очень боялись немцев, поэтому мазали себе лицо сажей, накрывались платками. Их заставляли ухаживать за лошадьми, чистить картошку.

Кто-то донёс немцам, что папа связан с партизанами, а по ночам к нему приходят наши солдаты, которым он помогает выйти из окружения. Его схватили, а мама бежала с младшей годовалой сестрёнкой и кричала: «Ефим! Ефим!» Но немец наставил на неё автомат и заорал: «Матка, цурюк!»

19 декабря 1941 года нашего отца расстреляли посреди деревни. Семью выгнали из бани, в колодец и погреб бросили гранаты, сожгли наш дом, а потом и всю деревню. Жителей нашей и окрестных деревень погнали через деревню Ново-Павлово и Лининка в деревню Митинка. В закрытом помещении нас держали под охраной с собаками, а сами немцы жили в школе. Кроме нашей деревни немцы сожгли ещё семь. В семьях наших колхозников было от 7 до12 детей, поэтому все боялись, что детей отправят в Германию для того, чтобы брать у них кровь для немецких солдат.

Но на наше счастье немцев начали от Москвы отгонять. Разозлённые немцы подперли двери домов и хотели сжечь вместе людьми. 12 января 1942 года нас освободили лыжники-сибиряки наступающей Красной армии. Ещё утром появились наши разведчики, в маскхалатах, на лыжах и стали открывать дома. Когда люди поняли, что это их освобождают наши красноармейцы, стали выскакивать на улицу, и хотя мороз был под тридцать градусов, обнимали их, плакали и благодарили за спасение.