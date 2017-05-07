В нашем селе немцы пробыли ровно два года: с девятого сентября 1941 года по девятое сентября 1943 года. С населением обращались строго, но издевательства простые солдаты к людям не допускали. Через несколько дней их командование собрали всех наших жителей прямо в пойме речки и, прежде чем что-то сказать, заставляли несколько раз ложиться, становиться на колени прямо в воду. Таким образом, они показали, кто отныне тут является хозяином. Затем объявили, что всякий, кто будет оказывать помощь партизанам, не будет исполнять приказы военных начальников, подлежит расстрелу, а в случае гибели от рук партизан или местных жителей кого-либо из состава расположенной здесь воинской части, будет расстреляна целая группа сельчан.

Слово своё они сдержали. Поскольку недалеко находился Брянский лес, в котором действовали партизаны, то в результате их нападения у немцев были жертвы. В отместку немецкие каратели расстреляли в нашем селе 68 человек, как взрослых мужчин, так и подростков. Могли бы уничтожить и больше, но несколько человек, в том числе мой отец и старший брат, успели где-то спрятаться и таким образом сумели спастись. А когда Красная Армия разгромила немцев на так называемой Курской дуге, убегая, они сожгли почти все дома. Ни жилья, ни скота, ни продуктов, ни одежды — ничего не осталось.

Ранее, примерно в конце 1942 года или в начале 1943 года, немцы угоняли работоспособных людей в Германию для работы на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, а также и для других своих изуверских целей. Забрали они группу людей из нашего села, из соседних деревень и пешком погнали до станции Бетлица. В этой группе оказалась и наша семья. Там посадили в товарные вагоны и повезли в город Рославль.

В пути не кормили и не поили. От станции опять же пешком и под вооружённой охраной, довели до какой-то церкви и затолкали в неё. Спали прямо на полу, помыться негде и нечем, потому что воды всем не хватало, кормили отрубями, сваренными на воде. Конечно, все завшивели. Люди заболевали, никто их не лечил. Сильно больных просто мёртвых убирали куда-то. Продержали здесь несколько месяцев. Слава Богу, освободили солдаты Красной Армии. До своих жилищ добирались несколько недель, как могли, а в основном пешком. В пути питались подаяниями добрых людей и тем, что находили в полях и лесах, благо стояли тёплые дни.