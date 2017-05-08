Летом 1943 года ехал немецкий отряд и собирал зазевавшуюся молодежь, а мы жили у дороги, нас прихватили в машину и повезли в город, по пути заполняя другой молодёжью. Затем в Смоленске погрузили в вагоны и повезли в Германию. Везли нас несколько дней. Останавливаясь ночами на станциях, мы видели сожжённые станции и трупы. Говорили между собой, что это работа партизан.

В Германии под охраной отправили в лагерь, обнесённый колючей проволокой. И охрана с собаками, вышки по углам с пулемётами. Затем нары и всегда хотелось есть. Через, примерно, год нас выбрала какая-то хозяйка, и мы уехали к ней на работу. Маме тогда было 40 лет, сестре 16, а мне 9 — лет. Условия были немного лучше, чем в лагере.

В апреле 45 года нас освободила Красная Армия, и мы отправились на Родину. Ехали от границы на открытой платформе, на досках, до Смоленска, затем до деревни с пожитками, на тележке 25 километров.

В 1945 учился в школе в деревне. В 1946 году отец приехал за нами и увёз в Москву. Он воевал под Оршей и попал в плен. Находился в Германии в концлагере, а в 1945 году возвратился в Москву.

Жили мы в Карачарове, где я и учился. Закончил семилетку, затем школу радистов. В 1954 году призвали на службу в Советскую армию. Служил в Пскове в ВДВ радистом. Демобилизовали в 1958 году и в том же году женился. Затем учёба в техникуме при заводе «Фрезер». В 1963 году поступил в Политехнический институт. С четвёртого курса ушёл по болезни и семейным обстоятельствам.