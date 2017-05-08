К 72-летию Победы в Великой Отечественной войне Zelenograd.ru продолжает публиковать воспоминания зеленоградцев — бывших малолетних узников фашистских концлагерей, объединение которых действует в городе с 1999 года. Книга воспоминаний создаётся при поддержке зеленоградского Ресурсного центра по работе с НКО.
Для детей войны, которым сегодня 70 лет и больше, Великая Отечественная война стала стихией, которая унесла родных и близких, родной дом, счастливые детские годы. Дети не числились в воинских списках, не получали военных наград и званий. Память — это всё, что у них осталось от войны.
Воспоминания Андрея Петровича Елисеева, бывшего малолетнего узника концлагеря №190 в Германии, зеленоградца с 1966 года.
— Родился я 20 ноября 1935 года в деревне Абрамково, в 25 километрах от города Смоленска. Узнал о начале войны, когда призвали отца на фронт, а это было в июне месяце 1941 года.
По вечерам и ночами виднелось зарево под Смоленском — в конце июля враг подошёл к Смоленску. Мы вырыли под бугром землянку и пережидали, когда закончится обстрел, который вёлся немцами при отступлении Красной Армии. Летали над деревней самолёты, но не бомбили деревню. Однажды летел самолёт со звездой, а за ним гнался немецкий самолёт. За деревней наш сбросил бомбу и оторвался от фашиста. При отступлении наших воинов один из солдат подбил немецкий самолет, мы ходили смотреть, но лётчика не было. Когда пришли немцы в деревню, всех допрашивали об их лётчике.
Вскоре потянулись беженцы по близлежащей дороге и даже заходили в деревню. Мы им помогали по мере возможности, а вскоре сами отправились на Восток.
Однажды из кустов вышли солдаты и сообщили, что впереди уже далеко немцы и нам нет смысла дальше идти, и мы повернули обратно. В деревне старались лишнее спрятать от фашистов. Вскоре они заглянули в деревню на мотоциклах, самоходках и пошли по домам проверять и грабить.
Брат принёс тол без запала и положил на лавку. В доме кроме бабушки никого не было. Немец увидел тол, закричал «Партизанка!» и забрал бабушку. Её посадили на подводу и повезли, а сзади шёл с автоматом немец и повторял «Партизанка, партизанка». Собрались жители и объясняли немцам, что она думала, что это мыло. Её в конце деревни отпустили, но вскоре она умерла от испуга.
До нас доходили слухи, что немцы уже под Москвой и там идут ожесточённые бои. Иногда в деревню заходили партизаны и сообщали положение дел на фронтах. Ленинград был в то время почти в кольце, там шли жестокие бои. Потерпев поражение под Москвой, фашисты решили наступать на Сталинград, чтобы отрезать снабжение нефтью по Волге от центральных районов Советского Союза.
Летом 1943 года ехал немецкий отряд и собирал зазевавшуюся молодежь, а мы жили у дороги, нас прихватили в машину и повезли в город, по пути заполняя другой молодёжью. Затем в Смоленске погрузили в вагоны и повезли в Германию. Везли нас несколько дней. Останавливаясь ночами на станциях, мы видели сожжённые станции и трупы. Говорили между собой, что это работа партизан.
В Германии под охраной отправили в лагерь, обнесённый колючей проволокой. И охрана с собаками, вышки по углам с пулемётами. Затем нары и всегда хотелось есть. Через, примерно, год нас выбрала какая-то хозяйка, и мы уехали к ней на работу. Маме тогда было 40 лет, сестре 16, а мне 9 — лет. Условия были немного лучше, чем в лагере.
В апреле 45 года нас освободила Красная Армия, и мы отправились на Родину. Ехали от границы на открытой платформе, на досках, до Смоленска, затем до деревни с пожитками, на тележке 25 километров.
В 1945 учился в школе в деревне. В 1946 году отец приехал за нами и увёз в Москву. Он воевал под Оршей и попал в плен. Находился в Германии в концлагере, а в 1945 году возвратился в Москву.
Жили мы в Карачарове, где я и учился. Закончил семилетку, затем школу радистов. В 1954 году призвали на службу в Советскую армию. Служил в Пскове в ВДВ радистом. Демобилизовали в 1958 году и в том же году женился. Затем учёба в техникуме при заводе «Фрезер». В 1963 году поступил в Политехнический институт. С четвёртого курса ушёл по болезни и семейным обстоятельствам.
Работал в НИИ «Зенит» с 1965 года на разных должностях. Переехали в Зеленоград в 1966 году. Дочь родилась в 1959 году. Трагически ушла из жизни в 1980-м.
В 2003 году вышел на пенсию. Ветеран труда. Награждён юбилейными медалями: «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 'Непокорённые", «Почётный ветеран». Веду работу в Совете ветеранов 3"Б" микрорайона Зеленограда по патриотическому воспитанию молодёжи. Люблю свой город!
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