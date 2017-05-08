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Дети войны — жители Зеленограда. Андрей Елисеев: родился в 1935-м 08.05.2017 ZELENOGRAD.RU

К 72-летию Победы в Великой Отечественной войне Zelenograd.ru продолжает публиковать воспоминания зеленоградцев — бывших малолетних узников фашистских концлагерей, объединение которых действует в городе с 1999 года. Книга воспоминаний создаётся при поддержке зеленоградского Ресурсного центра по работе с НКО.

Для детей войны, которым сегодня 70 лет и больше, Великая Отечественная война стала стихией, которая унесла родных и близких, родной дом, счастливые детские годы. Дети не числились в воинских списках, не получали военных наград и званий. Память — это всё, что у них осталось от войны.

Андрей Елисеев: «Через год концлагеря нас выбрала какая-то хозяйка. Маме было 40 лет, сестре 16, а мне 9 — лет»

Воспоминания Андрея Петровича Елисеева, бывшего малолетнего узника концлагеря №190 в Германии, зеленоградца с 1966 года.

— Родился я 20 ноября 1935 года в деревне Абрамково, в 25 километрах от города Смоленска. Узнал о начале войны, когда призвали отца на фронт, а это было в июне месяце 1941 года.

По вечерам и ночами виднелось зарево под Смоленском — в конце июля враг подошёл к Смоленску. Мы вырыли под бугром землянку и пережидали, когда закончится обстрел, который вёлся немцами при отступлении Красной Армии. Летали над деревней самолёты, но не бомбили деревню. Однажды летел самолёт со звездой, а за ним гнался немецкий самолёт. За деревней наш сбросил бомбу и оторвался от фашиста. При отступлении наших воинов один из солдат подбил немецкий самолет, мы ходили смотреть, но лётчика не было. Когда пришли немцы в деревню, всех допрашивали об их лётчике.

Вскоре потянулись беженцы по близлежащей дороге и даже заходили в деревню. Мы им помогали по мере возможности, а вскоре сами отправились на Восток.

Беженцы на дорогах Смоленщины во время отступления фашистов, 1943 год
Фото: Редькин М.С. / victory.rusarchives.ru

Однажды из кустов вышли солдаты и сообщили, что впереди уже далеко немцы и нам нет смысла дальше идти, и мы повернули обратно. В деревне старались лишнее спрятать от фашистов. Вскоре они заглянули в деревню на мотоциклах, самоходках и пошли по домам проверять и грабить.

Брат принёс тол без запала и положил на лавку. В доме кроме бабушки никого не было. Немец увидел тол, закричал «Партизанка!» и забрал бабушку. Её посадили на подводу и повезли, а сзади шёл с автоматом немец и повторял «Партизанка, партизанка». Собрались жители и объясняли немцам, что она думала, что это мыло. Её в конце деревни отпустили, но вскоре она умерла от испуга.

До нас доходили слухи, что немцы уже под Москвой и там идут ожесточённые бои. Иногда в деревню заходили партизаны и сообщали положение дел на фронтах. Ленинград был в то время почти в кольце, там шли жестокие бои. Потерпев поражение под Москвой, фашисты решили наступать на Сталинград, чтобы отрезать снабжение нефтью по Волге от центральных районов Советского Союза.

Подбитые советские танки на Витебском шоссе, Смоленск, в начале немецкой оккупации (1941-1942)
Фото: pastvu.com

Летом 1943 года ехал немецкий отряд и собирал зазевавшуюся молодежь, а мы жили у дороги, нас прихватили в машину и повезли в город, по пути заполняя другой молодёжью. Затем в Смоленске погрузили в вагоны и повезли в Германию. Везли нас несколько дней. Останавливаясь ночами на станциях, мы видели сожжённые станции и трупы. Говорили между собой, что это работа партизан.

В Германии под охраной отправили в лагерь, обнесённый колючей проволокой. И охрана с собаками, вышки по углам с пулемётами. Затем нары и всегда хотелось есть. Через, примерно, год нас выбрала какая-то хозяйка, и мы уехали к ней на работу. Маме тогда было 40 лет, сестре 16, а мне 9 — лет. Условия были немного лучше, чем в лагере.

В апреле 45 года нас освободила Красная Армия, и мы отправились на Родину. Ехали от границы на открытой платформе, на досках, до Смоленска, затем до деревни с пожитками, на тележке 25 километров.

В 1945 учился в школе в деревне. В 1946 году отец приехал за нами и увёз в Москву. Он воевал под Оршей и попал в плен. Находился в Германии в концлагере, а в 1945 году возвратился в Москву.

Жили мы в Карачарове, где я и учился. Закончил семилетку, затем школу радистов. В 1954 году призвали на службу в Советскую армию. Служил в Пскове в ВДВ радистом. Демобилизовали в 1958 году и в том же году женился. Затем учёба в техникуме при заводе «Фрезер». В 1963 году поступил в Политехнический институт. С четвёртого курса ушёл по болезни и семейным обстоятельствам.

Зима 1955 — Зеленоград, начало 60-х, вид на 1 микрорайон и деревню Матушкино (здесь будет НИИ «Зенит») — Елисеев А.П., НИИ «Зенит»
Фото: из архива Елисеева А.П., zlngr.ru

Работал в НИИ «Зенит» с 1965 года на разных должностях. Переехали в Зеленоград в 1966 году. Дочь родилась в 1959 году. Трагически ушла из жизни в 1980-м.

В 2003 году вышел на пенсию. Ветеран труда. Награждён юбилейными медалями: «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 'Непокорённые", «Почётный ветеран». Веду работу в Совете ветеранов 3"Б" микрорайона Зеленограда по патриотическому воспитанию молодёжи. Люблю свой город!

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