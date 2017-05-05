Из гипермаркетов «Ашан» в Андреевке и в «Зеленопарке» звакуировали всех людей из-за угрозы взрыва. Полиция также перекрыла подъезды к торговым центрам. Кинологи с собаками обследовали помещения гипермаркетов.

«Никого даже на 200 метров не подпускают», — пишут очевидцы во «ВКонтакте».

Как сообщили Zelenograd.ru в областной полиции, неизвестный сообщил о подозрительном предмете в одном из «Ашанов» рядом с Зеленоградом, не уточняя в каком именно. Однако информация не подтвердилась, в ходе проверки подозрительных предметов и следов взрывчатых веществ сотрудники полиции не обнаружили.

Похожий инцидент произошёл в феврале прошлого года. Тогда из-за сообщения о бомбе эвакуировали торговые центры Metro, «Зеленопарк», «Мега» и «Ашан» в окрестностях Зеленограда.