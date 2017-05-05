Из гипермаркетов «Ашан» в Андреевке и в «Зеленопарке» звакуировали всех людей из-за угрозы взрыва. Полиция также перекрыла подъезды к торговым центрам. Кинологи с собаками обследовали помещения гипермаркетов.
«Никого даже на 200 метров не подпускают», — пишут очевидцы во «ВКонтакте».
Как сообщили Zelenograd.ru в областной полиции, неизвестный сообщил о подозрительном предмете в одном из «Ашанов» рядом с Зеленоградом, не уточняя в каком именно. Однако информация не подтвердилась, в ходе проверки подозрительных предметов и следов взрывчатых веществ сотрудники полиции не обнаружили.
Похожий инцидент произошёл в феврале прошлого года. Тогда из-за сообщения о бомбе эвакуировали торговые центры Metro, «Зеленопарк», «Мега» и «Ашан» в окрестностях Зеленограда.
В Москве также эвакуировали несколько гипермаркетов. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, поступила информация о «минировании» по девяти магазинам «Ашан», зданию Администрации президента РФ по адресу Старая площадь, д. 4 и зданию ГУМ, «проводится проверка, людей из зданий эвакуируют».
В полицейском главке Zelenograd.ru сообщили, что около 17 часов поступил анонимный звонок об угрозе взрыва торгового центра на Верхней Красносельской улице. Полиция провела стандартную проверку, во время которой взрывчатых веществ в ТЦ не обнаружили. Личность звонившего устанавливают Информацию о других урозах взрыва в полиции не подтвердили, несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев с фотографиями и видеосъёмками, поступившими в распоряжение РЕН ТВ.
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