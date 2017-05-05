Пожар произошел 4 мая на осушенном торфянике в Конаковском районе, возле поселка Озерки — там же, где в прошлых годах. Когда горело сильно, при попутном ветре дым добирался до Зеленограда.



О трех очагах тления торфа сообщили вечером 4 мая в МЧС Тверской области. Пожар тушили три часа. Угрозы жителям нет, до Озерков 6 километров, между очагами пожара и поселком находятся заполненные водой мелиоративные каналы, уточнили в МЧС. В то же время ведомство предупреждает, что сухая и ветреная погода способствует возникновению лесных и торфяных пожаров. А в Тверской области огромное количество лесных ресурсов и месторождений торфа. Особый противопожарный режим установлен с 1 мая в Подмосковье — он подразумевает категорический запрет на разведение костров в лесах, вблизи населенных пунктов и на берегах водоемов. На территории Москвы такой режим не объявлен.

В прошлом году первый и самый продолжительный торфяной пожар произошел 3 мая между поселками Озерки и Изоплит, его тушили более шести часов. В позапрошлом году дым от тверских торфяников добрался до Зеленограда - сильно пахло гарью.