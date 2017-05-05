CMD — единственные в Зеленограде медицинские офисы, где принимают клещей на исследование. Зараженный клещ может быть причиной таких заболеваний как энцефалит и боррелиоз — вовремя проведенное исследование может спасти жизнь человека. О нюансах исследований Zelenograd.ru рассказала Татьяна Турова, директор лабораторно-диагностического центра.
— Сколько клещей принесли в вашу лабораторию в прошлом году? Сколько из них оказались зараженными?
— В прошлом году мы приняли на исследование 160 клещей, из них 26 оказались заражены боррелиозом. Случаев заражения энцефалитов не было.
В этом году к нам начали обращаться первые пациенты, принесшие клещей на исследование, — сейчас уже более 250 обращений.
— Как правильно удалить присосавшегося клеща и привезти его лабораторию?
— Удалить его надо как можно быстрее. Для этого рекомендуется применять специальные устройства — «клещ-отвертку» или «клещевую ручку лассо», их можно купить в аптеке. Можно воспользоваться и пинцетом для бровей. Можно также воспользоваться для этого обычной ниткой, накидывая петлю и постепенно выкручивая. Главное — не пытаться резко выдернуть клеща. Не надо намазывать клеща маслом, спиртом, йодом или зеленкой.
Желательно сохранить клеща в максимально неповрежденном состоянии. Если клещ живой — поместить в герметично закрывающуюся емкость с несколькими травинками, если мертвый — лучше положить его в герметичный пакет, а затем в термос со льдом.
Образец надо доставить в лабораторию как можно скорее для выполнения исследования. Для достоверного результата оптимально исследовать клеща в первые 24 часа с момента снятия и хранить при температуре воздуха +4-8 С.
— Когда клещи особенно активны?
— Сезон активности иксодовых клещей начинается в средней полосе России в последней декаде апреля и продолжается до октября. Исследование позволяет экстренно провести диагностику опасных возбудителей в клеще — есть они или отсутствуют. Соответственно, человек сможет быстро обратиться за медицинской помощью, если нужно.
— Какие инфекции чаще всего переносят клещи?
— Наиболее часто встречается болезнь Лайма или иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) — трансмиссивное полисистемное заболевание, приводящее к поражению опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, кожи. Отмечу, что наши медицинские офисы не занимаются интерпретацией результатов, постановкой диагнозов — это делают только врачи-инфекционисты.
— Как же понять, каков результат?
— Слово «обнаружено» на результате исследования означает, что в клеще присутствует возбудитель инфекций, переносимых иксодовыми клещами.
В случае отрицательного результата надо внимательно наблюдать за возможными клиническими признаками проявления заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, в течение 30 дней после укуса. Если появились клинические симптомы — а они разнообразны, поскольку возбудитель боррелиоза может оседать практически в любом органе, нужно обратиться к врачу-инфекционисту. Инфекционисты принимают в поликлиниках и больницах.
Для динамичного наблюдения за возможным развитием заболевания рекомендуется исследовать парные сыворотки крови на наличие специфических антител классов IgM и IgG не ранее, чем через 2-4 недели с момента присасывания клеща с интервалом в 20-30 дней.
Если в клеще обнаружен вирус энцефалита, экстренную серопрофилактику взрослым проводят в инфекционной клинической больнице №2 (на Соколиной горе), детям — в Филатовской больнице. Она действует только в течение 4 дней после укуса.
Жителям Зеленограда предоставляется уникальная возможность провести лабораторную диагностику боррелиоза и сдать клеща на исследование в лабораториях экспертного уровня (CMD-лаборатория), находящихся по адресу: Зеленоград, корпус 1801б, корпус 250.
Справки по телефону +8(495)788-00-01.
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