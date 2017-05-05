— Сколько клещей принесли в вашу лабораторию в прошлом году? Сколько из них оказались зараженными?

— В прошлом году мы приняли на исследование 160 клещей, из них 26 оказались заражены боррелиозом. Случаев заражения энцефалитов не было.



В этом году к нам начали обращаться первые пациенты, принесшие клещей на исследование, — сейчас уже более 250 обращений.

— Как правильно удалить присосавшегося клеща и привезти его лабораторию?

— Удалить его надо как можно быстрее. Для этого рекомендуется применять специальные устройства — «клещ-отвертку» или «клещевую ручку лассо», их можно купить в аптеке. Можно воспользоваться и пинцетом для бровей. Можно также воспользоваться для этого обычной ниткой, накидывая петлю и постепенно выкручивая. Главное — не пытаться резко выдернуть клеща. Не надо намазывать клеща маслом, спиртом, йодом или зеленкой.