Новейшие методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний в сочетании с комплексным подходом позволяют своевременно и безошибочно определять диагноз, добиваясь наилучших результатов в восстановлении и укреплении здоровья пациентов.

Наши высококвалифицированные врачи относятся к пациентам с большим вниманием и предлагают наиболее безопасный и быстрый план лечения с использованием препаратов последнего поколения, учитывая возраст и особенности здоровья человека в каждом конкретном случае.

Обращаем Ваше внимание на то, что специалисты клиники занимаются лечением не только взрослых пациентов, но и детей с самого рождения!

В клинике «ЭстеДи» вы можете записаться на прием к следующим врачам:

Педиатр/терапевт

Кардиолог

Невролог

Эндокринолог

Гастроэнтеролог

ЛОР

Дерматолог

Диетолог (программы снижения веса для детей и взрослых)

Гомеопат

Остеопат

Психолог

Массажист (детский, лечебный, антицеллюлитный массаж и др.)

Кроме этого клиника проводит широкий спектр лабораторных исследований.

Вы можете сделать УЗИ, ЭКГ, а также сдать анализы, пройти курс внутримышечных или внутривенных инъекций, капельниц в комфортном процедурном кабинете. Для манипуляций используются только одноразовые расходные материалы и инструменты.

В ходе диагностики и лечения Вы можете получить соответствующие справки, оформить больничные листы, вызвать врача на дом.

Отдельное направление в клинике занимает косметология.