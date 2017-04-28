Клиника «ЭстеДи» — это современный медицинский центр в 15 микрорайоне города Зеленограда, в котором работают врачи с высоким уровнем квалификации и внушительным опытом работы.
Новейшие методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний в сочетании с комплексным подходом позволяют своевременно и безошибочно определять диагноз, добиваясь наилучших результатов в восстановлении и укреплении здоровья пациентов.
Наши высококвалифицированные врачи относятся к пациентам с большим вниманием и предлагают наиболее безопасный и быстрый план лечения с использованием препаратов последнего поколения, учитывая возраст и особенности здоровья человека в каждом конкретном случае.
Обращаем Ваше внимание на то, что специалисты клиники занимаются лечением не только взрослых пациентов, но и детей с самого рождения!
В клинике «ЭстеДи» вы можете записаться на прием к следующим врачам:
- Педиатр/терапевт
- Кардиолог
- Невролог
- Эндокринолог
- Гастроэнтеролог
- ЛОР
- Дерматолог
- Диетолог (программы снижения веса для детей и взрослых)
- Гомеопат
- Остеопат
- Психолог
- Массажист (детский, лечебный, антицеллюлитный массаж и др.)
Кроме этого клиника проводит широкий спектр лабораторных исследований.
Вы можете сделать УЗИ, ЭКГ, а также сдать анализы, пройти курс внутримышечных или внутривенных инъекций, капельниц в комфортном процедурном кабинете. Для манипуляций используются только одноразовые расходные материалы и инструменты.
В ходе диагностики и лечения Вы можете получить соответствующие справки, оформить больничные листы, вызвать врача на дом.
Отдельное направление в клинике занимает косметология.
Врачи-косметологи высшей категории помогут сохранить красоту, продлить молодость и здоровье Вашей кожи!
В оборудованных в соответствии с современными медицинскими технологиями кабинетах клиники Вы можете пройти все виды косметологических процедур: очищение кожи, пилинги, мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг, ботулинотерапия, контурная пластика, RF-лифтинг, массаж лица, СПА-уходы за телом, различные виды обертываний, эпиляция, инъекционная коррекция фигуры и многое другое.
Кроме этого, у нас можно приобрести подарочный сертификат на любые услуги клиники.
В «ЭстеДи» вас порадуют:
- дружественная и уютная атмосфера, спокойная обстановка;
- светлые и просторные кабинеты, оснащенные современным оборудованием и бактерицидными аппаратами, благодаря которым даже в разгар эпидемии вы будете надежно защищены от инфекции;
- приятные цены: клубная система скидок, специальные акции и предложения делают цены на услуги в нашей клинике очень выгодными в соотношении «цена-качество».
Семейная клиника диетологии и эстетической медицины «ЭстеДи» расположена по адресу: г. Зеленоград, ул. Логвиненко, корп. 1515.
Время работы: с 8:00 до 20:00, без выходных.
Задать вопросы и записаться на прием можно по телефонам:
8 (916) 009-62-22;
8 (499) 116-70-71.
Официальный сайт клиники: www.estedi.ru
E-mail: info@estedi.ru
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