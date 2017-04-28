Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Семейная клиника «ЭстеДи» в корпусе 1515 — медицинские и косметологические услуги по умеренным ценам 28.04.2017 Семейная клиника «ЭстеДи» Реклама

Клиника «ЭстеДи» — это современный медицинский центр в 15 микрорайоне города Зеленограда, в котором работают врачи с высоким уровнем квалификации и внушительным опытом работы.

Клиника Эстеди
Fedor Polkunov/youtube.com

Новейшие методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний в сочетании с комплексным подходом позволяют своевременно и безошибочно определять диагноз, добиваясь наилучших результатов в восстановлении и укреплении здоровья пациентов.

Наши высококвалифицированные врачи относятся к пациентам с большим вниманием и предлагают наиболее безопасный и быстрый план лечения с использованием препаратов последнего поколения, учитывая возраст и особенности здоровья человека в каждом конкретном случае.

Обращаем Ваше внимание на то, что специалисты клиники занимаются лечением не только взрослых пациентов, но и детей с самого рождения!

В клинике «ЭстеДи» вы можете записаться на прием к следующим врачам:

  • Педиатр/терапевт
  • Кардиолог
  • Невролог
  • Эндокринолог
  • Гастроэнтеролог
  • ЛОР
  • Дерматолог
  • Диетолог (программы снижения веса для детей и взрослых)
  • Гомеопат
  • Остеопат
  • Психолог
  • Массажист (детский, лечебный, антицеллюлитный массаж и др.)

Кроме этого клиника проводит широкий спектр лабораторных исследований.

Вы можете сделать УЗИ, ЭКГ, а также сдать анализы, пройти курс внутримышечных или внутривенных инъекций, капельниц в комфортном процедурном кабинете. Для манипуляций используются только одноразовые расходные материалы и инструменты.

В ходе диагностики и лечения Вы можете получить соответствующие справки, оформить больничные листы, вызвать врача на дом.

Отдельное направление в клинике занимает косметология.

Клиника Эстеди. Косметология
Fedor Polkunov/youtube.com

Врачи-косметологи высшей категории помогут сохранить красоту, продлить молодость и здоровье Вашей кожи!

В оборудованных в соответствии с современными медицинскими технологиями кабинетах клиники Вы можете пройти все виды косметологических процедур: очищение кожи, пилинги, мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг, ботулинотерапия, контурная пластика, RF-лифтинг, массаж лица, СПА-уходы за телом, различные виды обертываний, эпиляция, инъекционная коррекция фигуры и многое другое.

Кроме этого, у нас можно приобрести подарочный сертификат на любые услуги клиники.

В «ЭстеДи» вас порадуют:

  • дружественная и уютная атмосфера, спокойная обстановка;
  • светлые и просторные кабинеты, оснащенные современным оборудованием и бактерицидными аппаратами, благодаря которым даже в разгар эпидемии вы будете надежно защищены от инфекции;
  • приятные цены: клубная система скидок, специальные акции и предложения делают цены на услуги в нашей клинике очень выгодными в соотношении «цена-качество».

Семейная клиника диетологии и эстетической медицины «ЭстеДи» расположена по адресу: г. Зеленоград, ул. Логвиненко, корп. 1515.

Время работы: с 8:00 до 20:00, без выходных.

Задать вопросы и записаться на прием можно по телефонам:

8 (916) 009-62-22;

8 (499) 116-70-71.

Официальный сайт клиники: www.estedi.ru

E-mail: info@estedi.ru

Подписывайтесь на группы клиники «ЭстеДи» в соцсетях и будьте в курсе всех актуальных акций и предложений.

 Реклама
Семейная клиника «ЭстеДи» в корпусе 1515 - медицинские и косметологические услуги по умеренным ценам. Объявления
Скоро и впервые - гастроли цирка MAXIMUS в Зеленограде Объявления
Грандиозная распродажа домов в преддверии праздника Великой Победы. Скидки до 30% . Объявления
Летний лагерь в школе моделизма и робототехники StartJunior Объявления
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет

 Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%

 Реклама
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама