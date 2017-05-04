С 12:00 до 14:00 под руководством аниматоров, одетых в тематические костюмы, маленькие посетители раскрасят большое тематическое панно. В 14:00 начнётся праздничная программа: танцы и песни военных лет, конкурсами для маленьких гостей.

На фотовыставке — лица настоящих героев, рассказ о подвигах тех, кто добыл для нас Победу. В завершении фотовыставки в мобильном сферическом кинотеатре покажут короткий фильм о солдате. Весь день посетителей угощает полевая кухня. Работает интерактивная фотозона.