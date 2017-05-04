Прогноз тёплой погоды на майские праздники сбывается. Для тех, кто проведёт их с детьми в городе, Zelenograd.ru подготовил обзор интересных событий. Список постоянно пополняется — следите за обновлениями.
Ежедневно с 10:00 до 21:00 (по погодным условиям). Перерыв с 13:00 до 16:00. Школьное озеро
Прокат: 150 рублей
Для детей от трёх лет
На Школьном озере в Автогородке со специальными знаками дорожного движения, пешеходными зебрами и макетами зданий, подземными переходами, местности, приближенной к реальным дорожным условиям улиц города, дети смогут прокатиться на веломобиле, велосипеде, электромобиле, педальном автомобиле. Самые маленькие смогут попрыгать на надувном батуте. Подробный прайс здесь.
Каждый день с 10 утра до 10 вечера
Возраст 0+
Билеты от 200 рублей
Проезд 687, дом 15
Отдых и развлечения, тренировки, детские праздники в спорткоплексе «Космос»: батутная арена с поролоновой ямой и надувной подушкой, веревочный парк, скалодром, мягкая площадка для малышей, занятия современными танцами и фитнесом.
С 12:00 до 14:00 под руководством аниматоров, одетых в тематические костюмы, маленькие посетители раскрасят большое тематическое панно. В 14:00 начнётся праздничная программа: танцы и песни военных лет, конкурсами для маленьких гостей.
На фотовыставке — лица настоящих героев, рассказ о подвигах тех, кто добыл для нас Победу. В завершении фотовыставки в мобильном сферическом кинотеатре покажут короткий фильм о солдате. Весь день посетителей угощает полевая кухня. Работает интерактивная фотозона.
4 мая, в 19:00, Выставочный зал Музея Зеленограда (корпус 1410)
Для детей от шести лет и взрослых
Вход для взрослых: 100 рублей, для школьников 40 рублей, дети до 7 лет бесплатно
В Выставочном зале до 14 мая проходит выставка «Зеленоград — Космосу». Более 500 предметов из 6 музеев рассказывают об освоении космического пространства, влиянии науки на повседневность, о событиях 60-х в стране и в нашем городе. А 4 мая можно будет побродить по выставке, отвечая на вопросы и узнавая много нового!
Продолжительность экскурсии 1 час
Билеты на экскурсию 250-300 рублей, вход в усадьбу — 100
Расписание экскурсий
Интересно и полезно провести время на природе. Прогулка по парку, остановка в «Чайном домике» и обзорная экскурсия по Парадному дому. Индивидуальным посетителям записываться заранее не нужно, — просто приехать к выбранному времени и присоединиться к группе.
Билеты 50-150 рублей
Время работы: среда-воскресенье с 10:00 до 18:00
В нескольких десятках метров от усадьбы Середниково находится киногород Piligrim Porto, появившийся в 2010 году после съёмок исторического детектива «Записки экспедитора тайной канцелярии». В хорошую погоду здесь приятно провести несколько часов, изучая оставшиеся после съёмок декорации: улицы города, «пиратский» корабль, гостиницу, церковь и таверну, не забывая фотографироваться на фоне колоритных конструкций. Приезд лучше согласовать по телефону 8(929)531-7432, чтобы не попасть на закрытое мероприятие.
Вольерный комплекс в Никольском проезде с мая работает в летнем режиме: ежедневно с 10:00 до 19:00 (исключая санитарный день). Посетителей ждут семья ланей, птицы и животные. Заказ бесплатной обзорной экскурсии для группы по телефону 8(499)735-55-56.
ТК «Панфиловский», 1 этаж
Билеты 250-300 рублей
Ежедневно с 10:00 до 21:00
Понаблюдать, погладить и сфотографироваться с животными зоопарка: ёж, енот, кролики, скунс, дикобраз и другие животные.
5 мая, начало движения в 14:00 от Александровки
Регистрация по телефону: 8(909)934-6722
По улицам района Крюково растянут георгиевскую ленту — в «новом городе» пройдёт традиционная патриотическая акция «Рубеж славы Крюково». В этом году в ней предложили участвовать всем желающим с фотопортретами родственников-участников Великой Отечественной войны. Пеший «Крюковский марш» зеленоградского «Бессмертного Полка» пройдёт вдоль 16 микрорайона по улице Каменка, автомобилисты устроят торжественный автопробег Александровка-Каменка, по этому же маршруту школьники будут держать на руках трёхкилометровую георгиевскую ленту — присоединиться к любой из частей акции могут все зеленоградцы.
5 мая в 16:00, клуб «Силуэт», площадка у корпуса 1432
Для детей от трёх лет и взрослых.
Вход свободный.
Творческие коллективы клуба «Силуэт» представят интерактивную программу, чтобы гости праздника смогли почувствовать атмосферу военного времени. Здесь будут звучать песни военных лет, пройдут музыкальные викторины и конкурс рисунков на асфальте, фотовыставка.
6 мая в 10:00 от Школьного озера
Для взрослых и детей от 6 лет (дети до 13 лет только со взрослыми)
Регистрация
Экскурсовод зеленоградского музея расскажет об исторических местах нашего города, почему нам, зеленоградцам, дороги эти места, почему они святы, почему нельзя предать забвению имена героев и их подвиги. Участники экскурсии посетят восемь памятников в черте города (о маршруте). Участвовать можно как на велосипеде, так и на самокате или роликах.
6 мая в 14:00, клуб «Силуэт» (корпус 1444)
Для детей от трёх лет и взрослых
Вход свободный по предварительной записи по телефонам: 8(499) 733-24-33, 8(499) 729-27-51
Детский театр теней «Арт-тень» покажет два учебных спектакля — «Бармалей, или Африканская сказка» по мотивам сказок Корнея Чуковского и «Приключения Пеппи длинный чулок» по мотивам книги шведской писательницы Астрид Линдгрен. А поможет им в этом ведущий творческий коллектив города Москвы студия хореографии «Юнион».
6 и 7 мая, в КЦ «Зеленоград» и на других площадках
Для детей от шести лет и взрослых
Вход свободный
Церемония открытия фестиваля, концерт-прослушивание состоится 6 мая в Культурном центре «Зеленоград». В нем примут участие 14 хоровых коллективов из Зеленограда, Москвы, Красногорска, Химок, Мытищ, Ярославля, Санкт-Петербурга, Казани. Это детско-юношеские, женские, мужские и смешанные хоры, в исполнении которых прозвучат светские и духовные произведения Петра Ильича Чайковского, классика, духовная музыка, произведения современных русских композиторов. Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: «Светская музыка» и «Духовная музыка». Выступления конкурсантов будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут признанные мастера хорового жанра — видные деятели культуры, ведущие хоровые дирижеры и преподаватели ведущих ВУЗов страны. Подробнее — на сайте КЦ «Зеленоград». В завершение конкурсного дня 6 мая в 18.00 состоится фестивальный концерт и награждение победителей.
7 мая в 19:00, «Ведогонь-театр», основная сцена
Билеты: 800, 900 рублей
Спектакль для зрителей от 16 лет, содержит сцены табакокурения
1947, послевоенный год. Виктория и Семён. Она — пионервожатая, он — будущий международный атташе. Ночь, подсобка в школьном кабинете, вино «Абрау Дюрсо», бумажный патефон, танго, признания… Случится ли любовь?.. Автор пьесы «Счастье моё» ( второе название пьесы — «Бумажный патефон») Александр Червинский — известный российский драматург, сценарист, писатель. Написал более двадцати киносценариев, среди которых — «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», «Молодые», «Мужчины», «Тема», «Блондинка за углом». В спектакле заняты: Наталья Третьяк, Илья Роговин, Наталья Тимонина, Ильдар Аллабирдин, Алексей Быков.
7 мая в 16:00 от летней веранды КЦ «Зеленоград»
Для взрослых и детей от 12 лет
Участие бесплатное
Регистрация
Гид зеленоградского музея расскажет участникам о памятниках и местах боевой славы города, включая памятники в черте города, а также монумент «Штыки» и «Танк Т-34». Также участников экскурсии ждет театрализованная постановка «На привале» театра-студии «Контакт» с чаепитием.
На Центральной площади разместят большой экран, с 10:00 9 мая там будут транслировать Парад Победы на Красной площади. По данным Министерства обороны РФ, в этом году впервые по Красной площади пройдет новейшая техника войск ПВО — арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СА», а в воздушной части парада впервые задействуют многоцелевые истребители Су-30СМ, на которых над городом пролетят пилоты авиагруппы «Русские витязи». Также впервые в параде примет участие военная полиция.
Концерт начнется на Центральной площади в 17:00. В нем примут участие местные творческие коллективы и приглашенные артисты.
Возле городского пруда салют прогремит в 22:00, как и на других московских площадках. А в 21:55 в парке Победы запустят парковый фейерверк, он продлится десять минут. Двойной праздничный салют опробовали в Зеленограде в прошлом году — так эффектнее. По окончании салюта к остановке «Парк Победы» подадут 18 дополнительных автобусов — №2, 8, 11, 19, 32.
9 мая можно посетить зеленоградский музей и посмотреть экспозицию «Там, где погиб Неизвестный солдат». Она посвящена событиям Великой Отечественной войны, происходившим в деревнях Матушкино, Крюково, Каменка, из которых вырос современный Зеленоград. Здесь можно увидеть макет деревни Матушкино — его с большой любовью и вниманием к деталям изготовил Борис Васильевич Ларин, коренной житель, педагог, краевед. Представлены образцы немецкого и советского оружия, боеприпасы, элементы экипировки, фотографии, личные вещи солдат.
Знаете интересное событие или хотите попасть в этот обзор, пишите на news@zelenograd.ru.
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