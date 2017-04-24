Поликлинику №65 (теперь поликлиническое отделение больницы) капитально отремонтировали два года назад. Сейчас она похожа на прямой путь в к травматологу — плитка отбита, ступени рушатся.
«Видела сегодня, как по такой лесенке карабкалась бабушка с палочкой», написала жительница Зеленограда в префектуру и спросила у чиновников, ходят ли они в поликлинику.
Капремонт проходил в этой поликлинике в 2013—2014 годах. Им занималось ООО «БизнесПроект», сейчас эта организация признана банкротом. Гарантийный срок на работы — два года — закончился. Конкурса на ремонт лестницы департамент здравоохранения не объявлял.
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Да причем здесь "просроченные клеевые смеси"!
Вот эта, типа, керамогранитная плитка и плиточный клей, типа, "Юнис" прекрасно укладываются во внутренних помещениях и держаться будут до последнего. Какой срок хранения у "Юниса" и на что он влияет? Если мешок влагонепроницаемый и клей остается сухим, то он готов к использованию. Но! Только во внутренних помещениях!
Проблема в том, что несмотря на уверения производителя о готовности к влаге и перепадам температур, на практике, в условиях российской осени -зимы -весны, плитка отваливается и будет отваливаться. Кроме того, эта плитка зимой превращается в каток, и приходится присобачивать всякие резиночки, чтобы никто не навернулся. В общем, плитка хорошая, красивая, но не для улицы.
На улице используют железобетон и камень. Для низкобюджетных учреждений вроде этой несчастной поликлиники сгодятся готовые ж/б конструкции. Они там и присутствовали до реконструкции.
Поставлена конкретная задача: заменить ж/б ступеньки, остлужившие свое (сколько лет им? как минимум, под полтишок). При помощи лома и УШМ демонтируются старые и ставятся аналогичные новые - еще на 50 лет.
К чему все эти пляски с бубном (плиткой, клеем и подложкой) и постоянным ремонтом?
Поставлена конкретная задача: заменить ж/б ступеньки, остлужившие свое (сколько лет им? как минимум, под полтишок). При помощи лома и УШМ демонтируются старые и ставятся аналогичные новые - еще на 50 лет.
Не знаю. Мне по "убогим" лестницам ходить было удобно, не скользко.