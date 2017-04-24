«Видела сегодня, как по такой лесенке карабкалась бабушка с палочкой», написала жительница Зеленограда в префектуру и спросила у чиновников, ходят ли они в поликлинику.



Капремонт проходил в этой поликлинике в 2013—2014 годах. Им занималось ООО «БизнесПроект», сейчас эта организация признана банкротом. Гарантийный срок на работы — два года — закончился. Конкурса на ремонт лестницы департамент здравоохранения не объявлял.