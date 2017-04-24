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Недавно отремонтированная лестница поликлиники №65 развалилась 24.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Поликлинику №65 (теперь поликлиническое отделение больницы) капитально отремонтировали два года назад. Сейчас она похожа на прямой путь в к травматологу — плитка отбита, ступени рушатся.

Фото: Костина Анна

«Видела сегодня, как по такой лесенке карабкалась бабушка с палочкой», написала жительница Зеленограда в префектуру и спросила у чиновников, ходят ли они в поликлинику.

Капремонт проходил в этой поликлинике в 2013—2014 годах. Им занималось ООО «БизнесПроект», сейчас эта организация признана банкротом. Гарантийный срок на работы — два года — закончился. Конкурса на ремонт лестницы департамент здравоохранения не объявлял.

Как вы думаете, почему так быстро развалилась лестница в поликлинику?
В поликлинику ходит очень много людей
Строители «сэкономили» на материалах
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Обсуждение
Дмитрий Димонов
24 апреля
Я сам работаю со строительными материалами (производство) и очень много общаюсь со строителями...Тут налицо не профессионализм работников и стремление удешевить... Это и не правильно подготовленная подложка и качество материалов. Сам слышал, как один продавец звонил строителю и предлагал за дешево просроченные клеевые смеси... Продавцу это либо выкинуть, либо продать за копейки строителю... А строителю, объект сдал и фиг с ним...Они меняют юр. названия и претензию уже не предъявишь.
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24 апреля
Эта ж лестница не вчера разрушилась, а начала сразу после ее возведения. Куда смотрела администрация? Надо было сразу нагибать переделывать.
Дмитрий Димонов
24 апреля
А если так..то им могли отстегнуть... а раз отстегнули (распилили)то как и что предъявлять? Строитель скажет, ну тогда возвращай свою долю, на нее и отремонтируем...А так вроде все шито-крыто... природные явления...кроты!!!
Барри
24 апреля
Та это ж климат не тот, тут всё очевидно
галя прачкина
Вчера, 07:50
а вы заметили, что ступени разваливаются через 1 ряд. Все-таки каждый второй ряд они сделали прилично - что бы всё сразу не рухнуло
IGOR E.J.
Вчера, 08:44
Бгг :)
Да причем здесь "просроченные клеевые смеси"!
Вот эта, типа, керамогранитная плитка и плиточный клей, типа, "Юнис" прекрасно укладываются во внутренних помещениях и держаться будут до последнего. Какой срок хранения у "Юниса" и на что он влияет? Если мешок влагонепроницаемый и клей остается сухим, то он готов к использованию. Но! Только во внутренних помещениях!
Проблема в том, что несмотря на уверения производителя о готовности к влаге и перепадам температур, на практике, в условиях российской осени -зимы -весны, плитка отваливается и будет отваливаться. Кроме того, эта плитка зимой превращается в каток, и приходится присобачивать всякие резиночки, чтобы никто не навернулся. В общем, плитка хорошая, красивая, но не для улицы.

На улице используют железобетон и камень. Для низкобюджетных учреждений вроде этой несчастной поликлиники сгодятся готовые ж/б конструкции. Они там и присутствовали до реконструкции.
Елизавета Иванкова
Вчера, 09:07
Вчера там была, чинят ее уже.
Дмитрий Димонов
Вчера, 09:47
А что есть клей только Юнис? У всех клеев есть срок годности даже если во влагоустойчивой упаковке. Клей есть разный по назначению (для бассейна , для улицы и т.п.). Здесь в первую очередь рассыпалась подложка. Если п
Ильдар В-в
Вчера, 09:57
По моему - ширина плитки заметно больше, чем ширина ступени и её край опирается на вертикальную плитку. Если вертикальная отлетает - за ней следом отлетит и горизонтальная.
Дмитрий Димонов
Вчера, 10:03
А она могла быть сделана с нарушением технологии замеса состава, некачественного состава (просрочка, не по назначению) Да и не керамический гранит это по моему, а плитка напольная. Что в данном случае не имело значения в причине развала. Конечно готовые жби проще( но не красиво) и поверьте есть уже и материалы и составы способные справляться и с климатом и с большими нагрузками... Тут важно кто делал...Большинство отделочников не специалисты (Джамшуты), которые не знают ни новых технологий, ни новых материалов... Одно с другим - результат на фото.
IGOR E.J.
Вчера, 10:10
Я не пойму. Вам "шашечки" или ехать?

Поставлена конкретная задача: заменить ж/б ступеньки, остлужившие свое (сколько лет им? как минимум, под полтишок). При помощи лома и УШМ демонтируются старые и ставятся аналогичные новые - еще на 50 лет.

К чему все эти пляски с бубном (плиткой, клеем и подложкой) и постоянным ремонтом?
kh Craft
Вчера, 10:17
а это ж климат не тот, тут всё очевидно
Климат и Обама!
Дмитрий Димонов
Вчера, 10:22
по поводу горизонтали.. смотря сколько будет торчать по вертикали... здесь зачем -то сделали резинку, которая в данной ситуации влияет на ломкость. А сейчас есть керамический гранит с насечками, есть с высоким уровнем противоскольжения и он дороже то что мы видим на фотографии... то что там лежит, по -моему предназначено для бытовых помещений, но не для мест с высокой проходимостью, улицы и лестницы.
Дмитрий Димонов
Вчера, 10:31
Я не пойму. Вам "шашечки" или ехать?

Поставлена конкретная задача: заменить ж/б ступеньки, остлужившие свое (сколько лет им? как минимум, под полтишок). При помощи лома и УШМ демонтируются старые и ставятся аналогичные новые - еще на 50 лет.
А действительно...нафига все стараются сделать красивее и современнее...Убого но надежно!!! Хотя то как и из чего сделали вдвойне убого! А потрать тысяч на 30-50 больше и можно было сделать красиво, надежно, функционально. А может и не надо было больше тратить, а честно работать...И купить за 800 руб, а не за 300руб плитку и не провести ее как за 800.
Дмитрий Дмитриев
Вчера, 11:05
Просто время неудачное: http://varlamov.ru/2333501.html
IGOR E.J.
Вчера, 11:08
Убого но надежно!!! Хотя то как и из чего сделали вдвойне убого!
Ну понятно - шашечки.
Не знаю. Мне по "убогим" лестницам ходить было удобно, не скользко.

А потрать тысяч на 30-50 больше и можно было сделать красиво, надежно, функционально.
...пригласить парочку модных дизайнеров. Бригаду специалистов из "Школы ремонта". :)
Wild Tiger
Вчера, 11:37
вот зачем надо было ставить скользкую плитку, предназначенную для внутренних помещений?
Людмила Абызова
Вчера, 11:52
Просто забыли цемент положить...
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