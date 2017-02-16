Все пять зеленоградских центров «Мои документы» работают ежедневно с 8:00 до 20:00, но больше всего посетителей в МФЦ оказалось с 11:00 до 13:00. Возможно, это связано с особым графиком работы служб МВД и Пенсионного фонда.
«Мои документы» опубликовали графики загруженности центров госуслуг за 4 квартал 2016 года. В районах Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково МФЦ чаще всего посещают с 11:00 до 13:00, Крюково — с 11:00 до 14:00. Время ожидания услуги во всех центрах при этом не превышает при этом 15 минут.
Большинство большинство государственных услуг оказывают в рабочее время МФЦ, за исключением оформления документов миграционной службы и ряда услуг Пенсионного фонда и ЗАГСа. Они работают по своему графику, подразумевающему почти часовой обеденный перерыв, поэтому приходить к 13:00 или 14:00 нет смысла.
Загруженность МФЦ можно отслеживать онлайн.
По данным мэрии, наиболее востребованные услуги МФЦ — это регистрация по месту жительства или пребывания, оформление паспорта, социальной карты москвича, материнского капитала, полиса обязательного медицинского страхования, перепланировки, получение наследства и заключение брака.
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