«Мои документы» опубликовали графики загруженности центров госуслуг за 4 квартал 2016 года. В районах Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково МФЦ чаще всего посещают с 11:00 до 13:00, Крюково — с 11:00 до 14:00. Время ожидания услуги во всех центрах при этом не превышает при этом 15 минут.

Большинство большинство государственных услуг оказывают в рабочее время МФЦ, за исключением оформления документов миграционной службы и ряда услуг Пенсионного фонда и ЗАГСа. Они работают по своему графику, подразумевающему почти часовой обеденный перерыв, поэтому приходить к 13:00 или 14:00 нет смысла.

Загруженность МФЦ можно отслеживать онлайн.

По данным мэрии, наиболее востребованные услуги МФЦ — это регистрация по месту жительства или пребывания, оформление паспорта, социальной карты москвича, материнского капитала, полиса обязательного медицинского страхования, перепланировки, получение наследства и заключение брака.