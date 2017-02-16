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Обеды в офис от НормаФуд
Когда в зеленоградских МФЦ самые короткие очереди. Неожиданный результат исследования 16.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Все пять зеленоградских центров «Мои документы» работают ежедневно с 8:00 до 20:00, но больше всего посетителей в МФЦ оказалось с 11:00 до 13:00. Возможно, это связано с особым графиком работы служб МВД и Пенсионного фонда.

«Мои документы» опубликовали графики загруженности центров госуслуг за 4 квартал 2016 года. В районах Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково МФЦ чаще всего посещают с 11:00 до 13:00, Крюково — с 11:00 до 14:00. Время ожидания услуги во всех центрах при этом не превышает при этом 15 минут.

Большинство большинство государственных услуг оказывают в рабочее время МФЦ, за исключением оформления документов миграционной службы и ряда услуг Пенсионного фонда и ЗАГСа. Они работают по своему графику, подразумевающему почти часовой обеденный перерыв, поэтому приходить к 13:00 или 14:00 нет смысла.

Загруженность МФЦ можно отслеживать онлайн.

По данным мэрии, наиболее востребованные услуги МФЦ — это регистрация по месту жительства или пребывания, оформление паспорта, социальной карты москвича, материнского капитала, полиса обязательного медицинского страхования, перепланировки, получение наследства и заключение брака.

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Обсуждение
Мимо Пробегала
3 часа назад
А толку то, что они короткие( Вот в субботу пойду в четвертый раз решать проблему, тема прямо таки космического масштаба - перерасчет неправильно начисленной воды. В первые три раза - ничего не сделали
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