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Премьера фильма «Слишком свободный человек» о Борисе Немцове пройдет в Зеленограде 16.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоград стал одним из десяти российских городов, где пройдёт премьера документального фильма о российском политике Борисе Немцове, застреленном в центре Москвы два года назад. Премьера состоится 23 февраля в 21:00 в клубном кинотеатре «Кинематограф» в корпусе 159.

Трейлер фильма «Слишком свободный человек»
Видео: SOFid / Youtube

Борис Немцов — политический и государственный деятель, в 90-х был народным депутатом, вице-премьером правительства РФ, губернатором Нижегородской области. Основал фракцию «Союз правых сил», был сопредседателем «Партии народной свободы», одним из создателей движения «Солидарность», членом координационного совета российской оппозиции. Застрелен 27 февраля 2015 года в Москве.

«Слишком свободный человек» — это документальный фильм, сюжет которого разворачивается вокруг политической ситуации в России девяностых-нулевых годов и частной истории Немцова. Его политическую биографию экранизировали режиссер Вера Кричевская и журналист Михаил Фишман. В кадрах появляется семья Немцова, Татьяна и Валентин Юмашевы, Михаил Фридман, Михаил Прохоров, Григорий Явлинский, Виктор Ющенко, Сергей Ястржембский, Михаил Ходорковский, Алексей Навальный и другие.

В «Кинематографе» фильм можно посмотреть:

  • 23 февраля в 21:00
  • 24 февраля в 17:00
  • 25 февраля в 19:00
  • 26 февраля в 22:00

Телефон для справок 8(915)315-34-99.

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Обсуждение
Юрий Пиров
1 час назад
К Немцову неоднозначное отношение, но как власть борется с оппонентами... это конечно печально.
Sofi Loren
28 минут назад
Спасибо, что будет показан фильм в нашем городе, и что портал проинформировал об этом событии.
Math Math
26 минут назад
Немцов - оппонент власти, меня душит смех! Какой из миляги-героя-любовника оппонент. Боря для власти совершенно безвредный был. Наследнички, естественно, на папиной смерти ништяки поиметь хотят. Вот у НТВ-шников очень хороший и добрый фильм про него есть. Рекомендую.
Alexey Evstifeev
6 минут назад
Обязательно посещу показ. Удивительно что провластный информационный портал размещает такую информацию. Зеленоград - консервативный город с оборонными заводами и соответствующей публикой. Сколько людей посетит? Аналогично как показ на Уралвагонзаводе (привет им как ваша стабильность?)
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