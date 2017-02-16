Борис Немцов — политический и государственный деятель, в 90-х был народным депутатом, вице-премьером правительства РФ, губернатором Нижегородской области. Основал фракцию «Союз правых сил», был сопредседателем «Партии народной свободы», одним из создателей движения «Солидарность», членом координационного совета российской оппозиции. Застрелен 27 февраля 2015 года в Москве.

«Слишком свободный человек» — это документальный фильм, сюжет которого разворачивается вокруг политической ситуации в России девяностых-нулевых годов и частной истории Немцова. Его политическую биографию экранизировали режиссер Вера Кричевская и журналист Михаил Фишман. В кадрах появляется семья Немцова, Татьяна и Валентин Юмашевы, Михаил Фридман, Михаил Прохоров, Григорий Явлинский, Виктор Ющенко, Сергей Ястржембский, Михаил Ходорковский, Алексей Навальный и другие.

В «Кинематографе» фильм можно посмотреть:

23 февраля в 21:00

24 февраля в 17:00

25 февраля в 19:00

26 февраля в 22:00

Телефон для справок 8(915)315-34-99.