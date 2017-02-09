С 27 марта по 9 апреля родильный дом зеленоградской городской больницы (улица Александровка, дом 8) будет закрыт на санитарно-гигиеническую обработку в соответствии с графиком, утвержденным Приказом Департамента здравоохранения Москвы. Тем, кому предстоят роды в эти даты, придётся ехать в другой роддом по своему выбору или по наряду «скорой помощи».

Плановая мойка проводится ежегодно в каждом роддоме и занимает от двух до четырех недель. Стерильность среды, окружающей рожениц, стараются поддерживать в течение всего года, ежедневно дезинфицируя помещения и рабочие материалы — бактерии и инфекции на хирургических инструментах, мебели, одежде и даже в воздухе создают угрозу жизни и здоровью молодых мам и новорожденных. Во время полной санитарно-гигиенической обработки раз в год дезинфекции подвергают всё здание, заново красится потолок, а иногда и стены. Оборудование и инструменты стерилизуют по несколько раз, а операционные и смотровые кабинеты облучаются ультрафиолетовыми лампами.

Если роды планируются на даты, когда зеленоградский роддом будет закрыт, можно заранее выбрать другой и добраться до него самостоятельно. При вызове «скорой помощи» она отвезёт пациентку туда, куда получит наряд на текущую дату.

Ближайшие к Зеленограду роддома — роддом №1 горбольницы №67 им. Ворохобова в Тушино, роддом Химкинской клинической больницы и роддом Солнечногорской больницы.

Начиная с 2006 года беременные женщины могут выбирать роддом, используя «родовые сертификаты», обеспеченные бюджетными средствами — эта государственная программа направлена на повышение качества медицинских услуг. Родовой сертификат можно получить во время наблюдения в женской консультации или позже, в самом роддоме и детской поликлинике.

При всей свободе выбора зеленоградский роддом востребован у жительниц города. За 2016 год там приняли 4452 родов, немногим меньше их было в 2015 году.