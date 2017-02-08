Всех, когда-либо певших в «Кантилене», ждут по субботам в 19:00 в зале школы искусств имени Дягилева (корпус 1453). Хор выпускников выступит 22 апреля в ДК на юбилейном концерте.
На первую репетицию выпускников в конце января собралось почти сто человек, а сколько их было всего за эти годы, точно неизвестно. «Кто-то подсчитал, что почти 4 тысячи», — сказала Zelenograd.ru руководитель «Кантилена» Ирэна Сарнацкая. Хор был образован в 1967 году при зеленоградском Доме пионеров, в том же году впервые выступил в кинотеатре «Электрон» — это был единственный концертный зал в Зеленограде. Коллектив выступал на лучших российских концертных площадках Москвы, с начала 90-х годов пел в Дании, США, ездил в турне по европейским странам, имеет фондовые записи на радио и телевидении. «Кантилена» постоянно и неизменно успешно участвует в международных хоровых Олимпиадах и Всемирных хоровых играх.
«Кантилена» ждет всех своих выпускников, независимо от их возраста и рода занятий. Ирэна Леоновна отмечает, что даже те, кто давно не пели, сразу включаются в исполнение и делают это хорошо — сказывается певческая школа. Выпускники репетируют, в числе прочего, хоровые переложения песен и романсов «Что мне жить и тужить» Варламова, «Аве Мария» Шуберта, «May Way» Клода Франсуа, «Хава Нагила», «Давай пройдем по городу пешком…» Чичкова (ноты в помощь).
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