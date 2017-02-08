На первую репетицию выпускников в конце января собралось почти сто человек, а сколько их было всего за эти годы, точно неизвестно. «Кто-то подсчитал, что почти 4 тысячи», — сказала Zelenograd.ru руководитель «Кантилена» Ирэна Сарнацкая. Хор был образован в 1967 году при зеленоградском Доме пионеров, в том же году впервые выступил в кинотеатре «Электрон» — это был единственный концертный зал в Зеленограде. Коллектив выступал на лучших российских концертных площадках Москвы, с начала 90-х годов пел в Дании, США, ездил в турне по европейским странам, имеет фондовые записи на радио и телевидении. «Кантилена» постоянно и неизменно успешно участвует в международных хоровых Олимпиадах и Всемирных хоровых играх.