Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Зеленоградский хор «Кантилена» собирает выпускников к 50-летнему юбилею 08.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Всех, когда-либо певших в «Кантилене», ждут по субботам в 19:00 в зале школы искусств имени Дягилева (корпус 1453). Хор выпускников выступит 22 апреля в ДК на юбилейном концерте.

Одно из первых выступлений хора. Дом пионеров. Конец 60-х
Фото: Хор «Кантилена»/cantilenachoir.ru

На первую репетицию выпускников в конце января собралось почти сто человек, а сколько их было всего за эти годы, точно неизвестно. «Кто-то подсчитал, что почти 4 тысячи», — сказала Zelenograd.ru руководитель «Кантилена» Ирэна Сарнацкая. Хор был образован в 1967 году при зеленоградском Доме пионеров, в том же году впервые выступил в кинотеатре «Электрон» — это был единственный концертный зал в Зеленограде. Коллектив выступал на лучших российских концертных площадках Москвы, с начала 90-х годов пел в Дании, США, ездил в турне по европейским странам, имеет фондовые записи на радио и телевидении. «Кантилена» постоянно и неизменно успешно участвует в международных хоровых Олимпиадах и Всемирных хоровых играх.

Секвенция Lauda Sion — католический гимн, принадлежащий перу святого Фомы Аквинского, музыка венгерского композитора Георга Орбана
Видео: хор «Кантилена», Школа искусств им. Дягилева

«Кантилена» ждет всех своих выпускников, независимо от их возраста и рода занятий. Ирэна Леоновна отмечает, что даже те, кто давно не пели, сразу включаются в исполнение и делают это хорошо — сказывается певческая школа. Выпускники репетируют, в числе прочего, хоровые переложения песен и романсов «Что мне жить и тужить» Варламова, «Аве Мария» Шуберта, «May Way» Клода Франсуа, «Хава Нагила», «Давай пройдем по городу пешком…» Чичкова (ноты в помощь).


 Реклама
Образовательные программы для старшеклассников в центре "Хорошист: ЕГЭ, ОГЭ и финансовая грамотность. Объявления
«Кидбург» предлагает скидку 50% на второй детский билет Объявления
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама