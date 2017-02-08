2 комментария
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От станции Ховрино пустили автобус до Лосиноостровской. Мимо метро «Альтуфьево» и «Бабушкинская» 08.02.2017 Мосгортранс

Новый маршрут №928 проходит от Ховрино по улицам Ангарской, Софьи Ковалевской, Лобненской, Дмитровскому шоссе, Лианозовскому проезду, улицам Череповецкой (мимо метро «Алтуфьево»), Лескова, Широкой и Полярной (мимо метро «Бабушкинская»), по проезду Дежнева, Анадырскому проезду.

Автобус ходит ежедневно с 6:30 до 23:30, сообщила пресс-служба «Мосгортранса». Интервалы в будни в часы пик — 8-10 минут.

Ховрино — станция Ленинградского направления, Лосиноостровская — Ярославского. От одной станции до другой автобус идет 45 минут. Примерно столько же понадобится, чтобы доехать от Ховрино до Ленинградского вокзала, перейти на Ярославский и доехать до Лосиноостровской.

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Обсуждение
Местные 2.0
4 часа назад
Вместо 428-го что ли?)
Андрей Googmen
2 часа назад
Ну хоть теперь не на маршрутке наконец.
Спасибо, что в конце концов додумались. Хотя логичнее было бы до Лося сделать.
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