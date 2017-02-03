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Спевших в «Зеленопарке» детей пригласили в шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Видео 03.02.2017 ZELENOGRAD.RU

В вокальном конкурсе, устроенном торгово-развлекательным центром, приняли участие более 60 детей и подростков, в финал вышли 13 — музыкальный редактор «Голоса» пригласила их на кастинг телепроекта.

Голос. Дети. Зеленопарк.
Zelenogradru/youtube.com

Полный отчетный ролик вы можете посмотреть здесь

Детский вокальный конкурс проходил в ТРЦ «Зеленопарк» в конце декабря — три дня кастинга и финал. Пели соло, дуэтами и трио, вокальные таланты оценивало жюри из трех человек: музыкальный редактор телепроектов «Голос» и «Голос.Дети» Наталья Шамиладзе, участница «Голоса» Лия Саркисян, композитор и аранжировщик Евгений Астафуров. Во время финала конкурса в ТРЦ выступили звезды детского «Голоса» Ярослава Дегтярева, Элина Арсенина, Всеволод Рудаков, Катрина, Паула Диринга и Илья Бортков.

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