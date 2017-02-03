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Детский вокальный конкурс проходил в ТРЦ «Зеленопарк» в конце декабря — три дня кастинга и финал. Пели соло, дуэтами и трио, вокальные таланты оценивало жюри из трех человек: музыкальный редактор телепроектов «Голос» и «Голос.Дети» Наталья Шамиладзе, участница «Голоса» Лия Саркисян, композитор и аранжировщик Евгений Астафуров. Во время финала конкурса в ТРЦ выступили звезды детского «Голоса» Ярослава Дегтярева, Элина Арсенина, Всеволод Рудаков, Катрина, Паула Диринга и Илья Бортков.