В вокальном конкурсе, устроенном торгово-развлекательным центром, приняли участие более 60 детей и подростков, в финал вышли 13 — музыкальный редактор «Голоса» пригласила их на кастинг телепроекта.
Полный отчетный ролик вы можете посмотреть здесь
Детский вокальный конкурс проходил в ТРЦ «Зеленопарк» в конце декабря — три дня кастинга и финал. Пели соло, дуэтами и трио, вокальные таланты оценивало жюри из трех человек: музыкальный редактор телепроектов «Голос» и «Голос.Дети» Наталья Шамиладзе, участница «Голоса» Лия Саркисян, композитор и аранжировщик Евгений Астафуров. Во время финала конкурса в ТРЦ выступили звезды детского «Голоса» Ярослава Дегтярева, Элина Арсенина, Всеволод Рудаков, Катрина, Паула Диринга и Илья Бортков.
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