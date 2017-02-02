На Крюковском рынке изъяли более 250 килограммов продуктов, запрещённых к ввозу в Россию. Всю незаконно хранящуюся и реализуемую продукцию инспекторы уничтожили.

Как сообщили Zelenograd.ru в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, в ходе проверки комиссия обнаружила 234 килограмма турецкого винограда и 18,43 килограмма сыра производства Испании, Голландии, Словакии, Германии и Украины.

Инспекцию проводила в конце прошлого года Северная транспортная прокуратура с целью проверить, как исполняются требования законодательства о специальных экономических мерах по обеспечению безопасности РФ, и не допустить оборот запрещенных к ввозу товаров. В итоге в отношении нескольких индивидуальных предпринимателей возбуждено 16 административных дел, а общая сумма штрафа составила 292 тысячи рублей.

Подобные проверки проводятся регулярно. Так, в августе 2016 года на складе в Солнечногорске комиссия изъяла и уничтожила более 70 килограммов польских шампиньонов. А в сентябре той же процедуре подверглось более полутонны турецкого винограда, обнаруженного на Крюковском рынке.

Напомним, эмбарго на продовольствие из стран Евросоюза российское правительство ввело летом 2014 года в ответ на экономические санкции, которые ЕС ввел после присоединения Крыма к России. Продуктовые санкции против Турции были введены в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолёт Су-24 над Сирией. Летом 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс официальные извинения за происшедшее, после чего президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству начать переговоры с турецкими властями о восстановлении былых торгово-экономических связей.