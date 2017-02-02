На Крюковском рынке изъяли более 250 килограммов продуктов, запрещённых к ввозу в Россию. Всю незаконно хранящуюся и реализуемую продукцию инспекторы уничтожили.
Как сообщили Zelenograd.ru в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, в ходе проверки комиссия обнаружила 234 килограмма турецкого винограда и 18,43 килограмма сыра производства Испании, Голландии, Словакии, Германии и Украины.
Инспекцию проводила в конце прошлого года Северная транспортная прокуратура с целью проверить, как исполняются требования законодательства о специальных экономических мерах по обеспечению безопасности РФ, и не допустить оборот запрещенных к ввозу товаров. В итоге в отношении нескольких индивидуальных предпринимателей возбуждено 16 административных дел, а общая сумма штрафа составила 292 тысячи рублей.
Подобные проверки проводятся регулярно. Так, в августе 2016 года на складе в Солнечногорске комиссия изъяла и уничтожила более 70 килограммов польских шампиньонов. А в сентябре той же процедуре подверглось более полутонны турецкого винограда, обнаруженного на Крюковском рынке.
Напомним, эмбарго на продовольствие из стран Евросоюза российское правительство ввело летом 2014 года в ответ на экономические санкции, которые ЕС ввел после присоединения Крыма к России. Продуктовые санкции против Турции были введены в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолёт Су-24 над Сирией. Летом 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс официальные извинения за происшедшее, после чего президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству начать переговоры с турецкими властями о восстановлении былых торгово-экономических связей.
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декупажа, украшений
Эээ, я понимаю, что качество германского сыра несколько ухудшилось уже лет пять как, но ставить украинский якобысыр в один ряд с уважаемыми европейскими производителями...
А то, было дело лет пять назад, когда сутяжничал с жилищными компаниями за квартплату и горячую воду, напугал нас некачественной фоткой с прыщами.
Честно скажу, недоверчиво воспринимала рассказы про сыры в чемоданах (как-то их чересчур много, зачем 20 кг, если пару раз в месяц летать?)
Ан нет, и вправду в Альпах был, видео делал)
Осталось организовать нам баттл на форуме про разновидности и свойства сыров. :))
https://www.zelenograd.ru/forum/1/21672/0/#head
Завтра сетевики за всех нас решат, что нам вообще не обязательно есть, скажем, капусту или еще что то и просто перестанут это закупать, потому что им это не выгодно и все! Где вы будете покупать этот товар?
Да я был прыщавый, но хочу заметить что я продолжаю изводить свой Жилищник :)
Даже одно стремление ценить добрые сыры и вино дает человеку новую ступень развития )
Вспомнился глухарь когда они отжали фуру сыра: мама глухаря приходит домой - открывает холодильник а там сыр в головках на всех полках - она ему: "Сынок - куда нам столько сыра? Он: ой да ладно мам - завтра еще принесу!)))
Алексей повнимательнее - они приведут специально натренированную мышь и изымут ваш приемный сыр!)))) Услышите писк под дверью - бросайте добро с балкона!)))там будем мы!)))
А так,- один расход бензина, да и приставы слюной захлебнуться могут, опять же :-)
Питание суррогатами, консервантами и "витаминными" бурлящими напитками глубоко отвратительно всем религиям.
Повторяюсь, истинные черти мешают машинное масло, опилки и клейстер и разливают по пластиковым упаковкам "продукт дня" (на этикетке рисуют земляничку, зеленый луг и гномика в колпачке) - ешьте и не чавкайте!