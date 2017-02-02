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Торговцев с зеленоградского рынка оштрафовали за турецкий виноград и европейский сыр 02.02.2017 ZELENOGRAD.RU

На Крюковском рынке изъяли более 250 килограммов продуктов, запрещённых к ввозу в Россию. Всю незаконно хранящуюся и реализуемую продукцию инспекторы уничтожили.

Как сообщили Zelenograd.ru в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, в ходе проверки комиссия обнаружила 234 килограмма турецкого винограда и 18,43 килограмма сыра производства Испании, Голландии, Словакии, Германии и Украины.

Инспекцию проводила в конце прошлого года Северная транспортная прокуратура с целью проверить, как исполняются требования законодательства о специальных экономических мерах по обеспечению безопасности РФ, и не допустить оборот запрещенных к ввозу товаров. В итоге в отношении нескольких индивидуальных предпринимателей возбуждено 16 административных дел, а общая сумма штрафа составила 292 тысячи рублей.

Подобные проверки проводятся регулярно. Так, в августе 2016 года на складе в Солнечногорске комиссия изъяла и уничтожила более 70 килограммов польских шампиньонов. А в сентябре той же процедуре подверглось более полутонны турецкого винограда, обнаруженного на Крюковском рынке.

Напомним, эмбарго на продовольствие из стран Евросоюза российское правительство ввело летом 2014 года в ответ на экономические санкции, которые ЕС ввел после присоединения Крыма к России. Продуктовые санкции против Турции были введены в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолёт Су-24 над Сирией. Летом 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс официальные извинения за происшедшее, после чего президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству начать переговоры с турецкими властями о восстановлении былых торгово-экономических связей.

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Обсуждение
леонид ханбеков
Вчера, 10:09
да когда же уберут крюковский рынок когда же будет Чеботарев выступать на радио точки радио точка для меня бесплатная хочу в прямой эфир позвонить
Татьяна Федянина
Вчера, 12:12
Жить рынок буде, пока не будет указа с верху..., и понимаете почему. По-этому имеем такой результат:качество,контроль.
Alexey Evstifeev
Вчера, 12:25
Ой, каждый раз привожу по 20-30кг и вино хорошее. Когда вылетаю на меня все так смотрят ? Я говорю да у нас голод... Подружился с фермерами в Альпах, уже как оптовик приезжаю. По пятницам у нас проходит фермерская ярмарка и концерт с танцами в местном ДК https://youtu.be/qKrk8QRxIGg
Барри
Вчера, 13:12
А я повалил в Хельсинки, пожалуй. Зарплаты хорошие, социалочка развита. В Питер - пить по выходным. До Москвы на самолёте как от Зеленограда. Красота.
Алла Федорова
Вчера, 13:30
Безобразие с рынком, когда это позорище снесут. Идешь мимо и жуть как в 90-х годах. А люди идущие к электричкам должны обходить по проезжей части и на встречу тележки с барахлом тока отбегай!
Math Math
Вчера, 15:19
"18,43 килограмма сыра производства Испании, Голландии, Словакии, Германии и Украины"
Эээ, я понимаю, что качество германского сыра несколько ухудшилось уже лет пять как, но ставить украинский якобысыр в один ряд с уважаемыми европейскими производителями...
нейман ольга
Вчера, 15:36
Ой, каждый раз привожу по 20-30кг и вино хорошее. Когда вылетаю на меня все так смотрят ? Я говорю да у нас голод... Подружился с фермерами в Альпах, уже как оптовик приезжаю. По пятницам у нас проходит фермерская ярмарка и концерт с танцами в местном ДК https://youtu.be/qKrk8QRxIGg
Ну вот, Алексей оказался на фото с ютуба вполне себе гарным хлопцем, в меру упитанным и гладким)

А то, было дело лет пять назад, когда сутяжничал с жилищными компаниями за квартплату и горячую воду, напугал нас некачественной фоткой с прыщами.
Честно скажу, недоверчиво воспринимала рассказы про сыры в чемоданах (как-то их чересчур много, зачем 20 кг, если пару раз в месяц летать?)
Ан нет, и вправду в Альпах был, видео делал)
Осталось организовать нам баттл на форуме про разновидности и свойства сыров. :))
нейман ольга
Вчера, 15:37
Мы с Ивановым, бывало, соревновались в познаниях вин :)


https://www.zelenograd.ru/forum/1/21672/0/#head
Нина Князева
Вчера, 15:45
Обращаюсь к тем, кто высказывается против нашего рынка. Я Вам удивляюсь (дамы, господа, товарищи)! Вы наверно являетесь представителями или поклонниками сетевых супермаркетов типа "Пятерочка", "Копейка"и пр. - почитателями пластмассовых овощей и фруктов. Если в супермаркете максимум 3-4 вида помидоров, то на рынке можно найти до 20-30 видов помидоров. Ни в одном супермаркете нет такого выбора как на рынке, где всегда есть доступ к свежим и качественным фруктам и овощам, мясу и молоку. Крюковский рынок это единственное место, куда я могу отправиться за разнообразием, свежестью и качеством. Лично я не хочу покупать, то, что мне навязывают сетевики, я хочу прийти на рынок и выбрать то, что мне нужно!
Завтра сетевики за всех нас решат, что нам вообще не обязательно есть, скажем, капусту или еще что то и просто перестанут это закупать, потому что им это не выгодно и все! Где вы будете покупать этот товар?
Alexey Evstifeev
Вчера, 16:40
нейман ольга, да сыр хороший расходится быстро, с хорошим вином то что нужно! Да он портится, но секрет - нужно покупать целыми головками по 5-6кг (дольше хранится). Беру в разных местах, то местечко в Альпах - деревня Studor 3A , 20 км от меня вот страничка https://www.facebook.com/566102850187510/photos/pb.566102850187510.-2207520000.1466680930./793669864097473/?type=3 . Пиво тоже неплохое, но я пока остановился на стадии Weiss. Планирую эволюционировать в направлении Dunkel -Lager- Gersten.
Да я был прыщавый, но хочу заметить что я продолжаю изводить свой Жилищник :)
ааа... Глаз
Вчера, 17:11
Да я был прыщавый, но хочу заметить что я продолжаю изводить свой Жилищник :)
карма+
нейман ольга
Вчера, 17:12
местечко в Альпах - деревня Studor 3A , 20 км от меня вот страничка
Достойно уважения. Все меньше людей, готовых коллекционировать вкусы и запахи, отдавать дань изысканным рецептам. "Крестьянская кухня" с художником во главе рождает лучшие продукты. Но их надо понимать.

Даже одно стремление ценить добрые сыры и вино дает человеку новую ступень развития )
Max Petrov
Вчера, 20:11
каждый раз привожу по 20-30кг и вино
Вспомнился глухарь когда они отжали фуру сыра: мама глухаря приходит домой - открывает холодильник а там сыр в головках на всех полках - она ему: "Сынок - куда нам столько сыра? Он: ой да ладно мам - завтра еще принесу!)))
Алексей повнимательнее - они приведут специально натренированную мышь и изымут ваш приемный сыр!)))) Услышите писк под дверью - бросайте добро с балкона!)))там будем мы!)))
Андрей Л*****
Вчера, 20:46
Вы наверно являетесь представителями или поклонниками сетевых супермаркетов типа "Пятерочка", "Копейка"и пр. - почитателями пластмассовых овощей и фруктов.
Любит наш народ всякое дерьмо, сыр из пальмы, мясо издохших своей смертью по старости коров. Все это только и можно купить официально, неофициально, качественные продукты - только через знакомых стюардесс (канал поставки хамона у меня налажен) или если повезет на рынке.
Завтра сетевики за всех нас решат, что нам вообще не обязательно есть, скажем, капусту или еще что то и просто перестанут это закупать, потому что им это не выгодно и все! Где вы будете покупать этот товар?
Если бы сетевики, что президенту в голову долбанет, то и перестанем есть. Маразм в пожилом возрасте довольно часто встречается.
Николай Басов
3 часа назад
Даже одно стремление ценить добрые сыры и вино дает человеку новую ступень развития )
Ага. Похоже, самыми развитыми скоро будут бомжи на свалке, где контрабанду уничтожают... Лучше бы, чем уничтожать, обязали торговцев раздать запрещённый сыр и виноград бесплатно и проследили бы за выполнением.
А так,- один расход бензина, да и приставы слюной захлебнуться могут, опять же :-)
Alexey Evstifeev
2 часа назад
Нет, пусть духовные люди кушают сырный продукт, пьют винный и пивной напиток.Пятерки их обеспечат этим. Мы же бездуховные будем поддаваться искушениям :)
нейман ольга
1 час назад
Нет-нет. Истинная духовность - это стремление к доброй пище, чистой, натуральной, приготовленной с пониманием из свежих ингредиентов.
Питание суррогатами, консервантами и "витаминными" бурлящими напитками глубоко отвратительно всем религиям.

Повторяюсь, истинные черти мешают машинное масло, опилки и клейстер и разливают по пластиковым упаковкам "продукт дня" (на этикетке рисуют земляничку, зеленый луг и гномика в колпачке) - ешьте и не чавкайте!
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