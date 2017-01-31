Раньше паспорта выдавали в «Моих документах» сотрудники МВД, работающие по своему, неудобному для работающих людей расписанию. С 1 февраля паспортный вопрос можно решить с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Теперь оформлением и выдачей паспортов РФ и заграничных на пять лет занимаются сотрудники центров госуслуг, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе столичных МФЦ. Если документы подаются по месту жительства, российский паспорт оформляют 10 дней, заграничный — 1 месяц. Если же не по месту жительства, оформление займет 1 месяц и 4 месяца соответственно. Сфотографироваться на паспорт можно там же, в МФЦ — во всех установлены фотокабины. Их можно найти по навигационным указателям или спросить у работника центра.

Чтобы получить биометрический загранпаспорт на 10 лет, надо зарегистрироваться на федеральном портале госуслуг. Если записаться заранее через московские услуги, то загранпаспорта нового образца можно оформить без очереди в трех зеленоградских МФЦ — районов Крюково, Старое Крюково и Савелки.