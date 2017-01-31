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Пожилая женщина погибла на пожаре в Поварово 31.01.2017 Газета «Сенеж»

Пожилая женщина погибла в результате отравления продуктами горения при пожаре в жилом доме в микрорайоне Поваровка, сообщила газета «Сенеж». Еще четыре человека пострадало. Пожар в доме 2 по улице Окружной начался во вторник утром. Сообщается, что пожар начался в 8:20. При этом сигнал в МЧС поступил только в 9:15.

Фото: insolnechnogorsk.ru
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