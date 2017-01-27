Прямоугольный участок площадью меньше гектара расположен в 1-м Западном проезде, в 400-х метрах от ТК «Панфиловский». Рядом завод «Микрон» и фитнес-центр «Грин Сити». Участок пустой, сейчас его используют как парковку.

В 2013 году на публичных слушаниях обсуждался градостроительный план этого участка, земля отводилась под спорткомплекс с бассейном. Однако ни в плане участка, который утвердили летом прошлого года, ни в документации торгов на право арены никаких требований, в том числе построить бассейн, нет. Лишь в заключении Москомархитектуры сообщается, что в новом здании можно (но не обязательно) разместить бассейн площадью 3500 квадратных метров. Само же здание может быть высотой до четырёх этажей и один этаж подземный.

Северная промзона была застроена в советское время заводами и НИИ, затем многие участки были раздроблены, отдельные здания переданы в аренду и субаренду другим пользователям, рассказала ранее в интервью Zelenograd.ru главный архитектор округа Анжела Игнатьева. Однако здесь имеются небольшие свободные участки. В качестве примера Игнатьева привела территорию рядом с фитнес-центром «Грин Сити», отметив, что этот участок может быть использован для строительства общественных и спортивных объектов. При этом в самом «Грин Сити» уже есть бассейн на три дорожки по 25 метров.