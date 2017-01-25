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Вымогатель использовал муляж гранаты в надежде получить у зеленоградца 5 миллионов рублей 25.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Предмет, похожий на гранату, 61-летний житель Зеленограда обнаружил вечером 23 января под своим автомобилем, припаркованным у дома 1645. Находку мужчина отнёс в ближайший отдел полиции в корпус 1565.

Как Zelenograd.ru писал ранее, полиция незамедлительно перекрыла проезд от ТЦ «Грин» до Андреевки в обе стороны.

Полицейское оцепление в районе обнаружения гранаты
ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВИЧ / YOUTUBE

Служебные собаки обследовали предмет и прилегающую к автомобилю территорию. В итоге следы взрывчатки не обнаружились. Эксперты установили, что «снаряд» является муляжом дистанционной ручной гранаты пятой модификации (РГД-5).

Выяснилось также, что злоумышленник использовал муляж с целью вымогательства. Накануне неизвестный позвонил супруге заявителя. «Угрожая насилием и уничтожением имущества, незнакомец потребовал передать ему 5 миллионов рублей. После этого злоумышленник с целью убеждения положил под автомобиль заявителя муляж гранаты», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в вымогательстве находится в розыске.

Напомним, в ноябре 2016 года предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили под джипом, припаркованным во 2-м Западном проезде Зеленограда. Несмотря на перекрытие движения в том районе, полиция не стала комментировать происшествие.

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