Служебные собаки обследовали предмет и прилегающую к автомобилю территорию. В итоге следы взрывчатки не обнаружились. Эксперты установили, что «снаряд» является муляжом дистанционной ручной гранаты пятой модификации (РГД-5).

Выяснилось также, что злоумышленник использовал муляж с целью вымогательства. Накануне неизвестный позвонил супруге заявителя. «Угрожая насилием и уничтожением имущества, незнакомец потребовал передать ему 5 миллионов рублей. После этого злоумышленник с целью убеждения положил под автомобиль заявителя муляж гранаты», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в вымогательстве находится в розыске.

Напомним, в ноябре 2016 года предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили под джипом, припаркованным во 2-м Западном проезде Зеленограда. Несмотря на перекрытие движения в том районе, полиция не стала комментировать происшествие.