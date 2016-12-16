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Полиция проверяет информацию о найденном в Зеленограде взрывном устройстве 16.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, нашли под автомобилем во 2-м Западном проезде.

«Под баком стоит какая то фигня и мигает красным. Машина: „Ниссан Навара“ (чёрная)», — пишут в сообществе автолюбителей Зеленограда во «ВКонтакте». Со слов очевидцев, проезд перекрыли в обе стороны, на место прибыли кинолог с собакой, спасатели, несколько полицейских экипажей и медики.

Сигнал поступил в полицию в пятницу около полудня, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Место оцеплено, ожидается прибытие специалистов», — говорится в сообщении.

Пресс-служба столичного УВД заявила Zelenograd.ru, что на момент публикации (около часа дня) такая информация к ним не поступала.

В 14 часов с минутами автомобилисты сообщили: оцепление снято и проезд свободен. Кое-кто из очевидцев изначально предположил, что устройство с мигающей красной лампочкой может быть деталью автосигнализации. В окружном и столичном УВД ситуацию по-прежнему не комментируют.

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