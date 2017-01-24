В понедельник около 20:00 был перекрыт проезд от выезда от ТЦ «Грин» до Андреевки в обе стороны. По сообщениям некоторых очевидцев, пропускали только автобусы, затем проезд перекрыли полностью. Как сообщает РЕН-ТВ, в отдел полиции в корпусе 1565 пришел мужчина с гранатой, которую нашёл на улице (по некоторым сообщениям — под своей машиной). Отеделение полиции оцепили. Гранату осмотрели специалисты — она оказалась учебной.
Видео: Евгений Стефанович / Youtube
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вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.] Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
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