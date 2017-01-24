В понедельник около 20:00 был перекрыт проезд от выезда от ТЦ «Грин» до Андреевки в обе стороны. По сообщениям некоторых очевидцев, пропускали только автобусы, затем проезд перекрыли полностью. Как сообщает РЕН-ТВ, в отдел полиции в корпусе 1565 пришел мужчина с гранатой, которую нашёл на улице (по некоторым сообщениям — под своей машиной). Отеделение полиции оцепили. Гранату осмотрели специалисты — она оказалась учебной.