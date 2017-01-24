Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В тройном ДТП на Пятницком шоссе пострадал человек. Галерея утренних происшествий с «тяжеловесами» 24.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Маршрутка и два легковых автомобиля столкнулись на Пятницком шоссе около девяти утра вторника, 24 января, в районе Отрадного.

Как сообщили Zelenograd.ru в региональном главке полиции, «Мерседес» не уступил дорогу маршрутному такси. Из-за удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем марки «Киа». В результате тройного ДТП пострадал один человек. В момент происшествия маршрутка была без пассажиров, уточнили в полиции.

Виновником аварии на Пятницком шоссе предположительно стал водитель маршрутки 575, в салоне которой пассажиров в момент столкновения, к счастью, не было
Екатерина Маничева / vk.com/zelaoauto

Из-за обледенения дороги 24 января произошло ещё несколько аварий с участием «тяжеловесов» и легковушек в окрестностях Зеленограда. Все около десяти утра.

Гололёд также стал причиной массового ДТП с участием около 20 автомобилей в воскресенье, 22 января, и столкновения двух грузовых фургонов с опрокидыванием во вторник, 24 января. Оба происшествия случились на Ленинградском шоссе.

 Реклама
«Кидбург» предлагает скидку 50% на второй детский билет Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
В «Автолидере» замена масла и передних колодок по 250 рублей. Объявления
«Language School» приглашает на краткосрочные курсы английского, итальянского и испанского языков Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама