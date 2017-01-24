Как сообщили Zelenograd.ru в региональном главке полиции, «Мерседес» не уступил дорогу маршрутному такси. Из-за удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем марки «Киа». В результате тройного ДТП пострадал один человек. В момент происшествия маршрутка была без пассажиров, уточнили в полиции.