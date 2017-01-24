Маршрутка и два легковых автомобиля столкнулись на Пятницком шоссе около девяти утра вторника, 24 января, в районе Отрадного.
Как сообщили Zelenograd.ru в региональном главке полиции, «Мерседес» не уступил дорогу маршрутному такси. Из-за удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем марки «Киа». В результате тройного ДТП пострадал один человек. В момент происшествия маршрутка была без пассажиров, уточнили в полиции.
Из-за обледенения дороги 24 января произошло ещё несколько аварий с участием «тяжеловесов» и легковушек в окрестностях Зеленограда. Все около десяти утра.
Гололёд также стал причиной массового ДТП с участием около 20 автомобилей в воскресенье, 22 января, и столкновения двух грузовых фургонов с опрокидыванием во вторник, 24 января. Оба происшествия случились на Ленинградском шоссе.
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