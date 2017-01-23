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Около 20 машин столкнулись на Ленинградском шоссе из-за гололёда 23.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Массовое ДТП с участием примерно двух десятков автомобилей произошло около пяти часов вечера 22 января на Ленинградском шоссе.

По информации «Комсомольской правды«, авария произошла на скользком участке дороги между посёлками Ямуга и Спас-Заулок в Клинском районе. Как рассказал изданию очевидец, в основном наблюдались легковушки: несколько машин улетело в кювет, другие стояли «паровозиком» или — с явными признаками повреждения — на обочине. Но была и фура, которую развернуло на трассе почти на 180 градусов.

Точное количество транспортных средств, оказавшихся в замесе, пока не установлено. К счастью, люди не пострадали, пишет «КП» со ссылкой на полицию.

Похожее ДТП с участием около 20 машин произошло 4 января на обледенелом отрезке МКАД. В этой массовой аварии люди также не пострадали.

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