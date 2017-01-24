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Водитель опрокинувшегося фургона пострадал при столкновении на Ленинградском шоссе с другим грузовиком 24.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Два грузовых фургона столкнулись между Чашниково и Дурыкино. Как подтвердили Zelenograd.ru в областном главке полиции, ДТП произошло около семи утра во вторник, 24 января. В результате происшествия движение в обе стороны на несколько часов было практически парализовано.

При попутном движении в область «Газель» врезалась в Nissan Cabstar, вытолкнув фургон через разрыв в отбойнике на встречные полосы. По инерции сам ГАЗ въехал в разделительное ограждение и опрокинулся на правый борт.

Потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь водителя из перевернувшегося фургона. По предварительной информации пострадавший — 29-летний уроженец ближнего зарубежья — получил перелом бедра. В состоянии травматического шока его доставили в больницу.

Снежана Воронина

Причинами ДТП могли стать обледенение дороги, несоблюдение скоростного режима при сложных погодных условиях и хроническая усталость одного из водителей.

В выходные из-за оттепели в регионе наблюдались осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь и обратно в снегопад, что создало эффект так называемого «чёрного льда». Образовавшаяся наледь оказалась скрыта под свежим слоем снега, что спровоцировало множественные ДТП. В частности, массовое ДТП с участием около 20 транспортных средств произошло на Ленинградском шоссе в воскресенье, 22 января.

Несколько дорожных происшествий стали причиной коллапса на Пятницком и Ленинградском шоссе, а также в черте Зеленограда утром во вторник, 24 января.

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