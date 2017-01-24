Два грузовых фургона столкнулись между Чашниково и Дурыкино. Как подтвердили Zelenograd.ru в областном главке полиции, ДТП произошло около семи утра во вторник, 24 января. В результате происшествия движение в обе стороны на несколько часов было практически парализовано.

При попутном движении в область «Газель» врезалась в Nissan Cabstar, вытолкнув фургон через разрыв в отбойнике на встречные полосы. По инерции сам ГАЗ въехал в разделительное ограждение и опрокинулся на правый борт.

Потребовалась помощь спасателей, чтобы извлечь водителя из перевернувшегося фургона. По предварительной информации пострадавший — 29-летний уроженец ближнего зарубежья — получил перелом бедра. В состоянии травматического шока его доставили в больницу.