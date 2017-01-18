Требуются:
- Врач онколог- маммолог
- Врач эндоскопист
- Врач нефролог детский
- Врач аллерголог-иммунолог
- Администратор с медицинским образованием и с опытом работы. Уверенный пользователь ПК.
- Ассистент стоматолога с медицинским образованием и с опытом работы. Работа с врачом стоматологом в четыре руки. Подготовка стоматологического кабинета. Стерилизация инструментов.
На постоянную работу или по совместительству. Предоставляется соц. пакет.
Обязанности: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.
Требования: действующий сертификат специалиста, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru. Контактный телефон 8 (495)220-73-26
Мы гарантируем, что все резюме будут прочитаны, в случае наличия вакансии мы пригласим Вас на собеседование.
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