Требуются:

Врач онколог- маммолог

Врач эндоскопист

Врач нефролог детский

Врач аллерголог-иммунолог

Администратор с медицинским образованием и с опытом работы. Уверенный пользователь ПК.

с медицинским образованием и с опытом работы. Уверенный пользователь ПК. Ассистент стоматолога с медицинским образованием и с опытом работы. Работа с врачом стоматологом в четыре руки. Подготовка стоматологического кабинета. Стерилизация инструментов.

На постоянную работу или по совместительству. Предоставляется соц. пакет.



Обязанности: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.



Требования: действующий сертификат специалиста, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.



Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru. Контактный телефон 8 (495)220-73-26

Мы гарантируем, что все резюме будут прочитаны, в случае наличия вакансии мы пригласим Вас на собеседование.

http://www.med-det.ru/