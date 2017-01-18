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В семейной медицинской клинике «ДЕТСТВО Плюс» открыты вакансии врачей и медицинского персонала 18.01.2017 med-det.ru Реклама

Требуются:

  • Врач онколог- маммолог
  • Врач эндоскопист
  • Врач нефролог детский
  • Врач аллерголог-иммунолог
  • Администратор с медицинским образованием и с опытом работы. Уверенный пользователь ПК.
  • Ассистент стоматолога с медицинским образованием и с опытом работы. Работа с врачом стоматологом в четыре руки. Подготовка стоматологического кабинета. Стерилизация инструментов.

На постоянную работу или по совместительству. Предоставляется соц. пакет.

Обязанности: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.

Требования: действующий сертификат специалиста, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.

Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru. Контактный телефон 8 (495)220-73-26

Мы гарантируем, что все резюме будут прочитаны, в случае наличия вакансии мы пригласим Вас на собеседование.

http://www.med-det.ru/

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"ДЕТСТВО Плюс"

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