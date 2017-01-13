Настоящая рождественская история приключилась 6 января на трассе М11. Девочка родилась прямо на пункте выезда с платного участка Ленинградского шоссе.

Родители будущей новорождённой направлялись в больницу, когда ребёнок решил появиться на свет. Работники пункта оперативно вызвали «скорую», но дитя не стало дожидаться врачей.

Сотрудники М11 в нестандартной ситуации не растерялись и до приезда фельдшеров оказали паре необходимую помощь. Прибывших на место медиков аварийный комиссар провожал уже к полной семье: счастливым родителям и только что родившейся малышке.

«В канун Рождества на платной дороге М11 появился на свет малыш!» — написали родители в группе Платная дорога М11 Вконтакте.