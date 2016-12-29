«Это адреналин, побег от охраны, — объясняет один из подростков на видео. — Хотим залезть в одну из этих штук, подождать до часу (ТРЦ работает до 23:00) и выйти. Охранников много… нам надо не спалиться».

«Эти штуки» — баннеры, за которыми пустое пространство. В одно такое помещение юноши и залезли, открыв «молнию» на висящем баннере, а вылезли в 23:30. Они старались не попасться на глаза охране. «Мне показалось, что охранник на столе спал», шёпотом комментирует один из них. «Как страшно», повторяет другой. Потом они увидели бодрствующего охранника и выбежали через автоматические двери возле магазина H&M.



