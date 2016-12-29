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Ночные похождения подростков в пустом «Зеленопарке». Видео 29.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Двое подростков спрятались за баннером, дождались, когда торгово-развлекательный центр «Зеленопарк» закроется, и стали гулять по пустым залам. Их никто не заметил. Видео они выложили в интернет (осторожно — ненормативная лексика).

«Мы начинающие блогеры, Стас и Серёжа, хотим найти свою аудиторию», комментируют видео подростки.
Видео: канал SAS! / youtube.com

«Это адреналин, побег от охраны, — объясняет один из подростков на видео. — Хотим залезть в одну из этих штук, подождать до часу (ТРЦ работает до 23:00) и выйти. Охранников много… нам надо не спалиться».

«Эти штуки» — баннеры, за которыми пустое пространство. В одно такое помещение юноши и залезли, открыв «молнию» на висящем баннере, а вылезли в 23:30. Они старались не попасться на глаза охране. «Мне показалось, что охранник на столе спал», шёпотом комментирует один из них. «Как страшно», повторяет другой. Потом они увидели бодрствующего охранника и выбежали через автоматические двери возле магазина H&M.


Интересно ли вам походить ночью по пустому торговому центру?
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Обсуждение
Андрей Корнов
Вчера, 14:04
Походить может быть и не хотел,но даже в моём возрасте,хотел бы вернуться в молодость и походить там,по тихому,как говориться-"по стелсу")) Побегать от охраны и тд.. Это же реально прикольно с одной стороны,с другой время терять не хочется) Отношусь нейтрально,но больше в положительную сторону! Лайк!
Елена Премудрая
Вчера, 18:14
Подросткам простительно, главное, ничего не натворили. Подросткам - 5, охране - 2 :))
Ana S___
Вчера, 20:14
Кто-нибудь осилил видос до конца? Как они выбрались? Или начинающие блогеры ночевали там?
Андрей Корнов
Вчера, 23:43
Что вы не смогли осилить? Досмотреть видео или что? Да,они выбрались,зачем спрашивать,если можно в таком случае(РАЗ ИНТЕРЕСНО) перемотать...Не понимаю вас..
Андрей Корнов
Вчера, 23:46
Согласен с вами) Подростки же,везде полазить,всё попробовать)Ищут приключения на свою...))
Бесаме Мучо
Вчера, 23:54
Ищут приключения на свою
Что-то вы принимаете большое участие в их судьбе.
Rescuer Kozlov
6 часов назад
Охранникам платят копейки. Никто не хочет работать за такие деньги.
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