Двое подростков спрятались за баннером, дождались, когда торгово-развлекательный центр «Зеленопарк» закроется, и стали гулять по пустым залам. Их никто не заметил. Видео они выложили в интернет (осторожно — ненормативная лексика).
«Это адреналин, побег от охраны, — объясняет один из подростков на видео. — Хотим залезть в одну из этих штук, подождать до часу (ТРЦ работает до 23:00) и выйти. Охранников много… нам надо не спалиться».
«Эти штуки» — баннеры, за которыми пустое пространство. В одно такое помещение юноши и залезли, открыв «молнию» на висящем баннере, а вылезли в 23:30. Они старались не попасться на глаза охране. «Мне показалось, что охранник на столе спал», шёпотом комментирует один из них. «Как страшно», повторяет другой. Потом они увидели бодрствующего охранника и выбежали через автоматические двери возле магазина H&M.
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