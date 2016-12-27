Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
На площади Юности строят ледяную горку 27.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Конструкцию из ледяных блоков устанавливают напротив «Перекрестка» и обещают доделать в ближайшее время. Будет как в прошлые годы, говорят в управе.

В 2013 году на площади Юности построили целую ледяную крепость. Этой зимой возле Черного озера поставили ледяную горку на деревянном каркасе - так дешевле и безопаснее. Возле ДК в этом году нет горки — вместо неё розовая светящаяся инсталляция. А на площади Юности светятся шары в фонтане, шары в «коробке», «деревья», «арка» и «карусель».

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Читайте также
На площади Юности открылась рождественская ярмарка. Что и почём там продают
 Реклама
Все школы Зеленограда закрыли до 30 декабря из-за эпидемии ОРВИ
С 1 января подорожает проезд на общественном транспорте. Новые тарифы
Детский клуб «KINDER Холл» приглашает детей и взрослых на новогодние программы c 10 по 30 декабря
Новогодние предложения от партнеров Zelenograd.ru — для детей и взрослых
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Заправка цветных картриджей на 25% дешевле Объявления
Впервые в Зеленограде детская одежда Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Новогодние корпоративы и банкеты в корчме «Диканька» Объявления
Элитный четырехэтажный дом построят в 16 микрорайоне
Как перестать себя жалеть и начать жить Зеленоградка Мария Лифшиц о борьбе с неизлечимой болезнью
Серая шейка — 2. История спасения одной зеленоградской уточки
Купи ребенку Smart Holydays — умные каникулы в «Кулибин-центре»
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Медицинский центр "Медикал Профи". Акушерство и гинекология. УЗИ. Справки. Больничные. Все специалисты. Корпус 435А
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама