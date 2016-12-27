В 2013 году на площади Юности построили целую ледяную крепость. Этой зимой возле Черного озера поставили ледяную горку на деревянном каркасе - так дешевле и безопаснее. Возле ДК в этом году нет горки — вместо неё розовая светящаяся инсталляция. А на площади Юности светятся шары в фонтане, шары в «коробке», «деревья», «арка» и «карусель».