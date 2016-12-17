Корреспондент Zelenograd.ru прогулялся по ярмарке «Путешествие в Рождество» 16 декабря, в день её открытия. В торговых палатках предлагают джемы с джином, елочные игрушки, сувениры, печатные пряники, кружева, валяные тапочки. Дети могут научиться готовить фруктовый чай, канапе, салат из зимних фруктов в отдельном теплом домике. Всё празднично украшено.
Бесплатные мастер-классы проходят каждый день до 15 января. В выходные они начинаются в 12:00 и заканчиваются в 18:45, в будни — с 15:00. Интересно будет детям любого возраста — здесь и можно и порисовать, и испечь пряник, и сделать сказочного петушка, и выпить чаю.
Ярмарка «Пушествие в Рождество» продлится до 15 января (включительно). Официально ярмарка должна работать до с 11:00 до 21:00, но по факту — до 19:00. 31 декабря ярмарка откроется в 10:00 и будет работать до 3:00, а 1 января — с 15:00 до 21:00, сообщает префектура.
Такие ярмарки с увеселениями, фестивалями и подарками открылись по всей Москве. Самое интересное, как обычно, в центре: стометровая ледяная горка между площадью Революции и Манежной площадью, стометровый световой тоннель на Тверском бульваре, европейская ярмарка на Тверской площади — детские игрушки, сладости, ёлочные украшения, посуда из Испании, Чехии, Франции, Дании, Германии, Латвии и Швейцарии. Здесь же — новогодние ёлки по мотивам финских сказок. А на Манежной — жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, дрессировщики и фокусники.
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