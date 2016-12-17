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На площади Юности открылась рождественская ярмарка. Что и почём там продают 17.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Корреспондент Zelenograd.ru прогулялся по ярмарке «Путешествие в Рождество» 16 декабря, в день её открытия. В торговых палатках предлагают джемы с джином, елочные игрушки, сувениры, печатные пряники, кружева, валяные тапочки. Дети могут научиться готовить фруктовый чай, канапе, салат из зимних фруктов в отдельном теплом домике. Всё празднично украшено.

Официально ярмарка должна была заработать в 11:00, но первые торговые домики открылись около 15:30.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фирменные фартуки продавцов.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Варежки по 600 рублей.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Не просто джемы.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
В новый год — в новых тапочках.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Новогодние сувениры — 350-450 рублей.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Бесплатные мастер-классы проходят каждый день до 15 января. В выходные они начинаются в 12:00 и заканчиваются в 18:45, в будни — с 15:00. Интересно будет детям любого возраста — здесь и можно и порисовать, и испечь пряник, и сделать сказочного петушка, и выпить чаю.

«Московские сезоны» — это проект правительства Москвы, совмещение торговли, развлечений и мастер-классов.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Кулинарные уроки для детей — бесплатно.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
В домиках очень уютно.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Расписание мастер-классов

Ярмарка «Пушествие в Рождество» продлится до 15 января (включительно). Официально ярмарка должна работать до с 11:00 до 21:00, но по факту — до 19:00. 31 декабря ярмарка откроется в 10:00 и будет работать до 3:00, а 1 января — с 15:00 до 21:00, сообщает префектура.

«Никакого модернизма, никакого абстракционизма»
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Закат.
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Такие ярмарки с увеселениями, фестивалями и подарками открылись по всей Москве. Самое интересное, как обычно, в центре: стометровая ледяная горка между площадью Революции и Манежной площадью, стометровый световой тоннель на Тверском бульваре, европейская ярмарка на Тверской площади — детские игрушки, сладости, ёлочные украшения, посуда из Испании, Чехии, Франции, Дании, Германии, Латвии и Швейцарии. Здесь же — новогодние ёлки по мотивам финских сказок. А на Манежной — жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, дрессировщики и фокусники.

Все московские площадки

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Обсуждение
Елена Буханик
17 декабря
Варежки по 600р. супер!!! А почему домики в немецком стиле? Разве нельзя было сваять в русском стиле "Избушка на курьих ножках"или "Деревенская изба".
Андрей Л*****
18 декабря
Разве нельзя было сваять в русском стиле "Избушка на курьих ножках"или "Деревенская изба".
Деревенские избы у нас вон вдоль Ленинградки стоят, в печенках уже сидят.
Барри
18 декабря
Нет ли здесь тлетворного влияния загнивающих гомосексуалистов? Не знаю как вы, а я как всегда выкину валенок из окна восьмого этажа и пойду в люди, духовно жрать водку на Руси.
Человек с Земли
19 декабря
Ёлка на последнем фото на ёлку совсем не похожа,достали эти пирамиды
Александр Эрлих
20 декабря
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