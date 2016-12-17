Такие ярмарки с увеселениями, фестивалями и подарками открылись по всей Москве. Самое интересное, как обычно, в центре: стометровая ледяная горка между площадью Революции и Манежной площадью, стометровый световой тоннель на Тверском бульваре, европейская ярмарка на Тверской площади — детские игрушки, сладости, ёлочные украшения, посуда из Испании, Чехии, Франции, Дании, Германии, Латвии и Швейцарии. Здесь же — новогодние ёлки по мотивам финских сказок. А на Манежной — жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, дрессировщики и фокусники.



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