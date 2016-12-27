— Какой закон регулирует признание банкротом физического лица?

— Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве), изменения, вступившие в силу 1 октября 2015 года. Надо сказать, как сами граждане, так и суды не были готовы к его реализации, им потребовалось время. Между тем, потребность в таком законодательном акте очень высока — у людей много долгов по кредитам. Осенью прошлого года я подала первый иск о признании гражданина банкротом.



— После вступления в силу закона сразу пошли звонки от граждан с кредитами?

— Сначала всем было страшно, потому что люди не понимали, каковы последствия банкротства. Прошло около полугода, стали появляться первые судебные решения, и люди стали смелее. Сейчас огромное количество обращений по этой теме.

— Люди перестали бояться и готовы действовать разумно?

— Панического страха нет, но, к сожалению, люди дезинформированы. В интернете они читают «страшилки» о том, что после признания банкротами у них отберут квартиру, например. Тем более, они уже находятся под прессом коллекторов.

Расскажу одну историю. Мне позвонили люди, у которых было несколько кредитов и ребенок-инвалид. В этот момент они ехали на сделку: решили заложить свою квартиру, чтобы взять еще один кредит и погасить предыдущие. Я приложила все усилия, чтобы их остановить, потому что стало страшно за их будущее, — ведь они могли остаться на улице. Они не знали, что есть выход, при котором они сохранят жилье себе и ребенку, а коллекторы их просто «задушили».



— К вам обращаются люди с четким намерением стать банкротами?

— Они хотят, прежде всего, найти выход из ситуации, когда должен банку и не можешь отдать. Речь идет, конечно, только о добросовестном должнике, а не о мошеннике, который брал кредит, не собираясь его отдавать. Мы не говорим, что исполнять обязательства не надо, но ведь в жизни всякое бывает — потерял работу, заболел, не оценил риски. Если у человека огромные долги, отдать которые он не в состоянии, единственный выход — воспользоваться процедурой банкротства физического лица.

— Каковы последствия для человека после банкротства?

— Он не сможет заниматься руководящие должность в течение 3 лет, должен информировать банки при оформлении кредитов и займов в течение 5 лет. И надо помнить, что банкрот не освобождается от требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате зарплаты и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов.

— Кто может рассчитывать на банкротство?

— Есть случаи, когда гражданин обязан инициировать процедуру и когда имеет право это сделать — оба прописаны в законодательстве. В первом случае условие: общая сумма долга перед кредиторами составляет от 500 тысяч рублей и одновременно с этим, если гражданином будет исполнено одно или несколько обязательств, это приведет к невозможности погасить долг перед остальным кредиторами.

Во втором случае гражданин имеет право подать заявление в суд о собственной несостоятельности при наличии одновременно двух условий. Первое -—появились такие обстоятельства, при которых должник не может погасить долг в срок. В данном случае сумма не имеет значения, хоть 100 тысяч рублей. Второе —один или несколько признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества гражданина. Например, у него есть просроченные обязательства перед одним или рядом кредиторов. Или общий объем долга больше стоимости принадлежащего гражданину имущества. Перечень таких признаков изложен в п. 3 статьи 213.6 ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)»

— Как подготовиться к суду?

— Это достаточно сложная процедура. Во-первых, надо собрать множество документов: перечень и реквизиты кредиторов, копии договоров, исполнительных документов, опись всего имущества, находящегося во владении должника, с документальным подтверждением прав на него, информация о сделках на сумму свыше 300 тысяч рублей и сведения о доходах заявителя за три года, предшествовавших обращению в суд, сведения об участии в различных коммерческих организациях. Это лишь краткий перечень необходимых документов, могут понадобиться и другие в зависимости от конкретной ситуации.

Во-вторых, чтобы оценить целесообразность обращения с таким заявлением в суд и перспективы благоприятного исхода, нужно тщательно подготовиться. Проанализировать действия за три года — все совершенные сделки, в том числе, действия супруга (супруги), если есть совместно нажитое имущество, денежные переводы, смену работы. Если, например, накануне процедуры человек продал автомобиль, то сделку может оспорить финансовый управляющий — ведь деньги от продажи могли бы пойти на погашение кредита, а значит, нанесен ущерб кредиторам. В целом, подготовка может занять несколько месяцев.

— Какова роль финансового управляющего в процедуре банкротства физлиц?

— Это обязательная фигура. Она наделена широким кругом полномочий, управляя фактически всем имуществом гражданина-должника. Финансовый управляющий при банкротстве — это тот человек, с согласования которого производятся все действия в рамках процедуры несостоятельности. Расходы на финансового управляющего оплачиваются за счет должника, в законе установлена обязанность внести в депозит суда 25 тысяч рублей за одну процедуру. При подаче заявления в суд гражданин указывает название саморегулируемой организации, из членов которой просит назначить финансового управляющего.Это формально, а на практике крайне сложно найти человека, который будет работать за 25 тысяч полгода и больше. В итоге заявитель получает один отказ за другим, суд прекращает дело о банкротстве из-за отсутствия финансового управляющего. В этой части особенно нужна помощь адвоката — ведь проблема решаема, если к ней правильно подойти.



— Какова перспектива дел о банкротстве в суде?

— Пока она вполне благоприятная. Я успешно сопровождаю дела о банкротстве физлиц в суде, некоторые примеры можно посмотреть здесь. Банкротство — это вовсе не законный способ уйти от гашения долга, это крайняя мера для тех, кто оказался не в состоянии справиться со своим долговым бременем. Именно для них были приняты изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и надо пользоваться этим законным способом. По моему опыту, законы со временем ужесточаются поправками. «Закон о банкротстве» пока «работает» на должника и это единственная законная мера избавиться от непомерных долгов.

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