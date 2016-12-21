Курсы будут вестись по следующим предметам:

математика,

физика,

обществознание,

информатика,

химия

Каждый курс длится 60 академических часов.

Стоимость курсов по одному предмету — 21 тыс. руб.

Если вы хотите за короткое время систематизировать свои знания, получить квалифицированные рекомендации по выполнению вариантов тестов ЕГЭ, оценить свою подготовку и устранить в ней пробелы, то вам помогут краткосрочные подготовительные курсы.

Вы можете выбрать один или несколько необходимых для подготовки предметов. Занятия начинаются в 2017 году по мере формирования групп.

Справки и запись на курсы по телефонам:

8(499)734-0242; 8(499)720-8958.