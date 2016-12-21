НИУ МИЭТ объявляет набор учащихся 11-х классов на краткосрочные подготовительные курсы для подготовки к ЕГЭ и поступлению на технические и экономические направления.
Курсы будут вестись по следующим предметам:
- математика,
- физика,
- обществознание,
- информатика,
- химия
Каждый курс длится 60 академических часов.
Стоимость курсов по одному предмету — 21 тыс. руб.
Если вы хотите за короткое время систематизировать свои знания, получить квалифицированные рекомендации по выполнению вариантов тестов ЕГЭ, оценить свою подготовку и устранить в ней пробелы, то вам помогут краткосрочные подготовительные курсы.
Вы можете выбрать один или несколько необходимых для подготовки предметов. Занятия начинаются в 2017 году по мере формирования групп.
Справки и запись на курсы по телефонам:
8(499)734-0242; 8(499)720-8958.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Совсем рядом!
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8(495)765-89-14
- "МЕДКОМИССИЯ"
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+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
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