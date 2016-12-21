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Готовься к ЕГЭ в МИЭТе 21.12.2016 ZELENOGRAD.RU Реклама

НИУ МИЭТ объявляет набор учащихся 11-х классов на краткосрочные подготовительные курсы для подготовки к ЕГЭ и поступлению на технические и экономические направления.

фото: МИЭТ/abiturient.ru

Курсы будут вестись по следующим предметам:

  • математика,
  • физика,
  • обществознание,
  • информатика,
  • химия

Каждый курс длится 60 академических часов.

Стоимость курсов по одному предмету — 21 тыс. руб.

Если вы хотите за короткое время систематизировать свои знания, получить квалифицированные рекомендации по выполнению вариантов тестов ЕГЭ, оценить свою подготовку и устранить в ней пробелы, то вам помогут краткосрочные подготовительные курсы.

Вы можете выбрать один или несколько необходимых для подготовки предметов. Занятия начинаются в 2017 году по мере формирования групп.

Справки и запись на курсы по телефонам:

8(499)734-0242; 8(499)720-8958.

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