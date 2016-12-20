Залить каток в центре свободной территории между корпусами 2308, 2307 и 2304 предложил местный житель Андрей Т. В проекте планировки района это место было центральной площадью, к которой ведет бульвар с аллеями, цветниками и фонтанами. «Данный круг должен быть центром притяжения людей нашего района, однако на деле получается что там даже никто не гуляет, так как там ровным счётом нет ничего», написал Андрей в обращении в префектуру. Тем более фонари там не горят. Пешеходам каток на этом кружке не помешает, так как есть вокруг него есть другой, побольше.
Проблему с фонарями скоро решат, заверили в управе района Крюково, но с катком ответ неопределенный: «…будет проработан вопрос подбора территории для обустройства катка с естественным льдом». Подходит или нет предложенный вариант, так и не ответили. Успеют ли «проработать вопрос» до весны, тоже непонятно.
Когда жители 23 микрорайона просили управу и префектуру сделать детскую зимнюю горку, им отвечали в том же духе. Тогда инициативные люди решили не ждать, а договориться с трактористом, чтобы собрал снег, и самим выйти с лопатами. «Жилищник» навстречу не пошёл, тогда жильцы наняли экскаватор сами и в минувшее воскресенье сделали небольшую горку. Теперь подумывают, как бы самим залить каток, получив разрешение управы.
Спортплощадки в «Зеленому бору» так и не построили, хотя в Генплане застройки микрорайона они были заложены. В частности, теннисный корт возле корпуса 2302, волейбольная площадка на бульварной зоне, еще какие-то спортивные элементы вдоль бульвара. На вопросы жителей в префектуре отвечали, что территория 23 микрорайона все ещё объект незавершенного строительства. В прошлом году застройщик — ЗАО «Моспромстрой» — обратился в правительство Москвы с просьбой разрешить построить два жилых дома на месте, предназначенном ранее для гаражей-стоянок. Несмотря на протесты жителей, ему разрешили. Видимо, до завершения строительства этих домов территория 23 микрорайона не будет полностью передана городу.
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