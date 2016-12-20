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С — самоуправление. Как жители 23 микрорайона сами ищут место под каток и делают снежную горку 20.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Залить каток в центре свободной территории между корпусами 2308, 2307 и 2304 предложил местный житель Андрей Т. В проекте планировки района это место было центральной площадью, к которой ведет бульвар с аллеями, цветниками и фонтанами. «Данный круг должен быть центром притяжения людей нашего района, однако на деле получается что там даже никто не гуляет, так как там ровным счётом нет ничего», написал Андрей в обращении в префектуру. Тем более фонари там не горят. Пешеходам каток на этом кружке не помешает, так как есть вокруг него есть другой, побольше.

Пешеходам каток на этом кружке не помешает, так как есть вокруг него есть другой, побольше.
фото: edo.zelao.ru

Проблему с фонарями скоро решат, заверили в управе района Крюково, но с катком ответ неопределенный: «…будет проработан вопрос подбора территории для обустройства катка с естественным льдом». Подходит или нет предложенный вариант, так и не ответили. Успеют ли «проработать вопрос» до весны, тоже непонятно.

Когда жители 23 микрорайона просили управу и префектуру сделать детскую зимнюю горку, им отвечали в том же духе. Тогда инициативные люди решили не ждать, а договориться с трактористом, чтобы собрал снег, и самим выйти с лопатами. «Жилищник» навстречу не пошёл, тогда жильцы наняли экскаватор сами и в минувшее воскресенье сделали небольшую горку. Теперь подумывают, как бы самим залить каток, получив разрешение управы.

фото: zelbor.msk.ru

Спортплощадки в «Зеленому бору» так и не построили, хотя в Генплане застройки микрорайона они были заложены. В частности, теннисный корт возле корпуса 2302, волейбольная площадка на бульварной зоне, еще какие-то спортивные элементы вдоль бульвара. На вопросы жителей в префектуре отвечали, что территория 23 микрорайона все ещё объект незавершенного строительства. В прошлом году застройщик — ЗАО «Моспромстрой» — обратился в правительство Москвы с просьбой разрешить построить два жилых дома на месте, предназначенном ранее для гаражей-стоянок. Несмотря на протесты жителей, ему разрешили. Видимо, до завершения строительства этих домов территория 23 микрорайона не будет полностью передана городу.

Должна ли управа разрешить местным жителям залить каток в удобном им месте?
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Обсуждение
Sr. Jois
20 декабря
Район был настолько неблагополучный, что даже качели на ночь выкапывали и заносили в подъезд. (с)
Человек с Земли
21 декабря
Не пойму,что стесняться то? В конце 80-х(моя юность и другая страна,СССР) у себя во дворах 9-го района,мы спокойно расчищали площадки,из башен временно брали пожарные рукава(или с дач родителей садовые шланги) и заливали катки! Потом всю зиму играли двор на двор,то у нас,то у них на территории. Я понимаю что теперь нужно разрешение и т.д.,только нужно оно больше тем же чиновникам для отчетов(пока дадут,весна наступит).А все чиновники смотрят в рот выше стоящей власти и инициативы от них не дождешься! Так что творите добро своими руками
Ольга Ветерок
21 декабря
АААррргхх!, аж два раз написали "Пешеходам каток на этом кружке не помешает, так как есть вокруг него есть другой, побольше." , исправьте, переведите на русский ))
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