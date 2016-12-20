Проблему с фонарями скоро решат, заверили в управе района Крюково, но с катком ответ неопределенный: «…будет проработан вопрос подбора территории для обустройства катка с естественным льдом». Подходит или нет предложенный вариант, так и не ответили. Успеют ли «проработать вопрос» до весны, тоже непонятно.

Когда жители 23 микрорайона просили управу и префектуру сделать детскую зимнюю горку, им отвечали в том же духе. Тогда инициативные люди решили не ждать, а договориться с трактористом, чтобы собрал снег, и самим выйти с лопатами. «Жилищник» навстречу не пошёл, тогда жильцы наняли экскаватор сами и в минувшее воскресенье сделали небольшую горку. Теперь подумывают, как бы самим залить каток, получив разрешение управы.