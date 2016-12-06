Начиная числа с 3 декабря, за Матушкино начались сильные бои. Каждый день на деревню было несколько атак. Почти каждую ночь над деревней и над лесом (где сейчас завод «Компонент», по местному это место называлось «Десятиной») появлялись самолёты У-2, которые бомбили немецкие артиллерийские позиции и их технику. Жители Матушкино почти все время сидели в окопе, слышали разрывы снарядов и мин (некоторые разрывались прямо над ними), слышали гудение самолетов. Все девять дней они ничего не ели, только пили воду — ее ребята быстро приносили из пруда, когда очередной снаряд пробивал там воронку. Наша младшая Люда была на руках у матери, еле выжила. Ночью я вылезал наружу, слышал стрельбу и видел сплошное красное зарево от пожаров.

Когда у нас закончились запасы сухарей и воды, наши женщины решили одеть меня в телогрейку, ватные брюки, мужские валенки, дали бидончик и отправили за водой. Просили посмотреть наши дома, и что там происходит. Я вышел из землянки. У входа стоял замерший часовой. Ему было, видно, не до меня. Я пошел по дорожке мимо колодца, расположенного недалеко от нашего дома. Прохожу мимо него — стоят два немца, охраняют колодец, одеты в зеленые шинели с автоматами, на ногах хромовые сапоги, иду дальше, дохожу до нашего дома — на крыльце стоит часовой и меня дальше не пускает. Что-то крикнул и пошел в дом. Выходит из дома офицер в сорочке, берет меня за руку, что-то говорит. Я ему показываю бидончик. Надо воды где-то взять.

Вошли в дом, а дом у нас был большой с русской печкой. В доме все окна закрыты, свет был только в передней от фонарей, раскаленная печка, в доме жара, на полу много дров и вещей. Как я понял, здесь живут офицеры — командование. Этот немец открывает половицу в полу и приказывает: «Полезай Русс картошка!». Я полез под пол, набрал ведро картошки и отдал ему. Сам взял несколько морковок и стал вылезать. Он светит фонарем и смотрит под пол, показывает — закрываем. Я закрыл, он мне дает плитку шоколада — одевайся и иди со мной до колодца.

Я достал ведро воды и налил в ведро, хотел уходить к нашим, а он пошел обратно в дом. И тут часовой увидел на мне валенки большого размера, меня завалили. Я закричал, и он в это время выстрелил в землю. Осколок через подошву задел мне левую ногу. Я испугался и стал кричать. Валенки снять с меня он не успел. Этот офицер услышал крик и выстрел, вернулся, накричал на немца, ударив его. Я взял бидон с водой и пошел в землянку. Когда с меня сняли валенки, то в левом валенке была кровь. Женщины промыли мне рану народными средствами, перевязали. Я им стал рассказывать, что я видел, и что со мной случилось. Мать меня отругала, затем я взял шоколад, но в то время, наверное, шоколад был больше, чем шоколад сегодня…