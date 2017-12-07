После освобождения поселка от немцев саперы тщательно занимались разминированием. При отступлении немцы оставляли мины в домах, сараях, в подвалах, на дорогах, в печках, на чердаках, в канавах и т. п. Мины находили везде.

Жители начали выходить из землянок, стали возвращаться в свои разбитые, перекошенные дома. Несмотря на страх, волнения, холод, лишения, мучения, ужас и слезы, голод — жизнь продолжалась! 8 декабря в 11 часов нам привезли на грузовой машине хлеб из Химок. Бесплатно выдали каждому 300 граммов хлеба, 25 граммов подсолнечного масла, дети получили по 25 граммов конфет «Рябинка». Мы были очень рады этим продуктам, так как, сидя в землянке, мы в течение недели ничего не ели: продуктов у нас не было, а вместо воды пользовались снегом.

Затем были введены продовольственные карточки. Поскольку жители Крюково и окрестных деревень неделю находились на оккупированной немцами территории, нам снизили продовольственную норму. С 8 декабря 1941 г. по 8 декабря 1947 г. (то есть до отмены карточной системы) взрослые получали 300 г. хлеба на день (в неоккупированных районах — по 400 г), дети до 16-летнего возраста — по 400 г.

Очередь за получением хлеба занимали в 16 часов вечера, а хлеб привозили в 11 часов утра. Зима 1942 года была очень холодная, снежная, морозы доходили до минус 32-33 градусов. За хлебом стояли всю ночь. Других продуктов не было. При отступлении немцы все обливали бензином. Наша капуста хотя и не сгорела, но есть ее было нельзя.

Для меня с мамой (отец был репрессирован в 1937 г.), как и для всех жителей, 1942 год был самым трудным. Дом был разбит, сарай с дровами сгорел, потолок провален, дул ледяной ветер. О ремонте речь даже не шла: не было ни сил, ни средств, ни материала. С нетерпением ждали весну: все надежды возлагали на тепло и огород.

Но вернусь снова к 8 декабря — дню нашего освобождения. Мы с мамой и бабушкой возвращались из землянки, которая находилась на ул. 2-я Пятилетка. Впереди нас ехал на красивом белом коне молодой солдат. Наш дом находился на углу ул. Ленина и Железнодорожного переулка. Мы осторожно, боясь мин, шли по шоссе. С грустью смотрели на разбитые и сожженные дома.