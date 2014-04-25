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Как защитить велосипед от кражи — пять советов полиции 24.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Кражи велосипедов — одно из распространенных сезонных преступлений. Как избежать кражи и что делать, если она всё-таки случилась, Zelenograd.ru рассказали в окружном управлении полиции.

1. Берегите техпаспорт и перепишите серийный номер

У некоторых моделей велосипедов на раме есть уникальный номера, которые также прописывают в техпаспорте или гарантийном талоне. Это помогает полицейским в поиске. Можно сфотографировать велосипед, при этом и самому попасть в кадр: это будет одним из доказательств, что велосипед принадлежит вам. А вот кассовый чек при краже большой роли не играет. Самым важным остается наличие у владельца техпаспорта на велосипед.

Номер выгравирован на раме
Фото: velotown.ru
2. Используйте надёжные замки

Просто и дешевый трос с замком не остановит профессионального вора, который идёт «на дело» со слесарным инструментом. Используйте более надёжные устройства. Например, блокираторы на колёса или педали или даже полноценные противоугонные устройства.

3. Не храните в подъездах

Велосипеды, которые хранят в общих коридорах или на лестничных площадках подъездов хорошо доступны для злоумышленников. Именно из подъездов чаще всего и похищают велосипеды. Видеонаблюдение только поможет зафиксировать момент кражи, но не остановит преступника.

4. Узнайте кто следит за велопарковкой

Магазины и торговые центры — вторые по популярности места у велосипедных воров. Оставляя велосипед на велопарковке, убедитесь, находится ли парковка в зоне обеспечения безопасности частного охранного предприятия, и будет ли сотрудник ЧОП нести ответственность за ваше имущество. В противном случае о сохранности велосипеда придется побеспокоиться самому. Посмотрите хотя бы, попадает ли место, на котором вы оставляете велосипед в поле действия камер видеонаблюдения.

5. Ждите, когда полиция найдёт ваш велосипед:)

Если у вас похитили велосипед, немедленно обратитесь в полицию — чем меньше времени прошло с момента кражи, тем больше шансов найти и задержать преступника «по горячим следам», в течение суток. Позвоните по единому номеру 112 или в дежурную часть зеленоградского УВД 8(499)710-01-22. В прошлом году из 165 украденных велосипедов нашли каждый третий. Иногда воров задерживают быстрее, чем пострадавший напишет заявление.

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Обсуждение
Маргарита Олеговна
25 апреля 2014
На зиму убрали велосипеды в гараж в Андреевке, теперь нет 2-х великов и летней резины.
Барри
28 апреля 2016
Да GPS-маячок в раму запаять и делов-то. Потом выследить и обезвредить, без всякой ленивой ментуры, от которых больше геморроя, чем реальной помощи.
голоса голосов
28 апреля 2016
5. Ждите, когда полиция найдёт ваш велосипед:

пункт который претендует на шутку дня !
Владимир Аден
28 апреля 2016
Да,совет номер 5 особенно ценный.
Геннадий Иванов
29 апреля 2016
Обратите внимание, сколько появилось "пришельцев" в Зеленограде! Каждый второй, на велосипеде. Особенно много таких велосипедистов видно на границе 14,15 района и Андреевке.
Ольга Ветерок
29 апреля 2016
Только ездят "пришельцы" на старых Камах и тому подобном. Дорогие велы сразу продают в область.
u-lock + каленая цепь -- вот вариант, ну и да, маячок. Только стоят они пока дороговато. У нас на заводе сейчас разрабатывает вариант дешевле, жду )
Ольга Ветерок
29 апреля 2016
Кстати интересно ещё, страхуют ли компании велики от угона %)
Andrey Korolev
4 мая 2016
Нет.
Andrey Korolev
4 мая 2016
За кражу велика надо сажать, а не как с авто, угон—штраф. А лучше учитывая количество краж ворам рубить руки или ноги.
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