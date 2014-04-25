1. Берегите техпаспорт и перепишите серийный номер

У некоторых моделей велосипедов на раме есть уникальный номера, которые также прописывают в техпаспорте или гарантийном талоне. Это помогает полицейским в поиске. Можно сфотографировать велосипед, при этом и самому попасть в кадр: это будет одним из доказательств, что велосипед принадлежит вам. А вот кассовый чек при краже большой роли не играет. Самым важным остается наличие у владельца техпаспорта на велосипед.