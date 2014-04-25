Кражи велосипедов — одно из распространенных сезонных преступлений. Как избежать кражи и что делать, если она всё-таки случилась, Zelenograd.ru рассказали в окружном управлении полиции.
У некоторых моделей велосипедов на раме есть уникальный номера, которые также прописывают в техпаспорте или гарантийном талоне. Это помогает полицейским в поиске. Можно сфотографировать велосипед, при этом и самому попасть в кадр: это будет одним из доказательств, что велосипед принадлежит вам. А вот кассовый чек при краже большой роли не играет. Самым важным остается наличие у владельца техпаспорта на велосипед.
Просто и дешевый трос с замком не остановит профессионального вора, который идёт «на дело» со слесарным инструментом. Используйте более надёжные устройства. Например, блокираторы на колёса или педали или даже полноценные противоугонные устройства.
Велосипеды, которые хранят в общих коридорах или на лестничных площадках подъездов хорошо доступны для злоумышленников. Именно из подъездов чаще всего и похищают велосипеды. Видеонаблюдение только поможет зафиксировать момент кражи, но не остановит преступника.
Магазины и торговые центры — вторые по популярности места у велосипедных воров. Оставляя велосипед на велопарковке, убедитесь, находится ли парковка в зоне обеспечения безопасности частного охранного предприятия, и будет ли сотрудник ЧОП нести ответственность за ваше имущество. В противном случае о сохранности велосипеда придется побеспокоиться самому. Посмотрите хотя бы, попадает ли место, на котором вы оставляете велосипед в поле действия камер видеонаблюдения.
Если у вас похитили велосипед, немедленно обратитесь в полицию — чем меньше времени прошло с момента кражи, тем больше шансов найти и задержать преступника «по горячим следам», в течение суток. Позвоните по единому номеру 112 или в дежурную часть зеленоградского УВД 8(499)710-01-22. В прошлом году из 165 украденных велосипедов нашли каждый третий. Иногда воров задерживают быстрее, чем пострадавший напишет заявление.
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u-lock + каленая цепь -- вот вариант, ну и да, маячок. Только стоят они пока дороговато. У нас на заводе сейчас разрабатывает вариант дешевле, жду )