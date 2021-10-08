Зеленоградский стартап EMIIA примет участие в конкурсе правительства Москвы по созданию цифровой карты загруженности спортивных площадок. Компания предложила в качестве решения свои разработки на основе машинного зрения и искусственного интеллекта — система уже тестируется на нескольких площадках в Зеленограде.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «Национальной технологической инициативы» (НТИ). Задача по созданию интерактивной карты спортивной инфраструктуры включена мэрией Москвы в программу «Лидеры цифровой трансформации 2021» — ежегодный городской конкурс на создание цифровых сервисов для города.

«В Москве находится большое количество спортивных городских объектов, которые остаются незамеченными гражданами из-за недостатка информации о них. Разработайте интерактивную карту с фильтрами под каждый вид спорта и рекомендациями по развитию инфраструктуры района, составленную на основе анализа открытой спортивной инфраструктуры в городе», — говорится в описании задачи.

Сбор заявок на конкурс стартовал 27 августа и завершится 22 октября. За этот период участники получили доступ к датасетам и должны разработать свои решения, затем пройдёт этап отбора команд и финальный этап доработки решений. 12 ноября будут объявлены победители — они получат премию мэра Москвы в один млн рублей.

В заявке компании EMIIA предложена технология, позволяющая с помощью машинного зрения оценить загруженность спортплощадок и стадионов, рассказал «Коммерсанту» сооснователь компании Владимир Старостин. Для этого нужно установить датчики движения и тепла на все стадионы и спортивные площадки Москвы. Информация с датчиков будет поступать в информационную систему, а та будет визуализировать данные в виде карт, графиков и таблиц.

По словам Старостина, оснащение одной площадки датчиками может стоить всего около $100 — такого плана технологии в разы дешевле систем с видеокамерами и контактными датчиками, требующих существенных эксплуатационных затрат.

Параллельно компания ведет консультации с департаментом физкультуры и спорта Москвы по использованию системы для контроля профессиональных спортсменов — отслеживания движения по полю, скоростей и другой аналитики, отметил Владимир Старостин, не уточнив целей такого отслеживания.

Такая система уже тестируется на нескольких площадках в Зеленограде, добавили в пресс-службе объединения «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), а в дальнейшем планируется создать карту загруженности всех спортплощадок столицы.

Эксперты издания высказали сомнения в том, что стоимость такой системы будет сопоставима с интересом москвичей к спорту. Стоимость глобальной системы для большого города может составить десятки миллионов долларов, при этом большого интереса москвичей к спорту не наблюдается, считают представители рынка. Подобная технология может использоваться в более востребованных сферах — анализе загруженности транспортных узлов, улиц и парковок.

Компания EMIIA зарегистрирована в Зеленограде в 2020 году — один из центров разработки расположен на улице 1 Мая, второй недавно открылся в Санкт-Петербурге. До 2020 года фирма базировалась в Крыму и имеет десятилетний опыт разработок в IT, машинного обучения, обработки сигналов и визуализации данных для задач машинного радиозрения, по данным сайта EMIIA.AI.

Летом 2020 года о проекте ЭМИИА (название образовано от электромагнитного излучения и искусственного интеллекта) много писали СМИ — он был представлен специалистами из Симферополя на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив.

Разработка основана на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей и позволяет распознавать объекты на дальности 300 метров сквозь радиопрозрачные преграды — стены, туман, дождь, в темное время суток. Для этого используется эффект Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети. Система предназначена для оценки обстановки на автодорогах, для водителей и автомобилей-беспилотников, а также робототехники и интернета вещей.

За лето 2021 года EMIIA стала участником межотраслевого Инновационного территориального кластера «Зеленоград», Московского инновационного кластера и резидентом «Сколково». Компания получила грант до одного млн рублей от Sber Cloud на ML-разработку и обучение нейронной сети, сообщал Владимир Старостин.