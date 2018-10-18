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Зеленоградские компании на выставке ChipEXPO-2018: процессоры, микросхемы и перспективы независимой отечественной микроэлектроники 18.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Выставка по электронике, компонентам, оборудованию, технологиям ChipEXPO-2018 проходит с 17 по 19 октября в ЦВК «Экспоцентр» (павильон Форум). В списке участников — ведущие зеленоградские предприятия: Ангстрем, Микрон, НИИМЭ, Корпорация развития Зеленограда, которая традиционно организует стенд для предприятий-участников зеленоградского кластера, а также Зеленоградский наноцентр, Миландр, НПЦ ЭЛВИС, зеленоградская особая зона, СКТО Промпроект, НПК Технологический центр.

НПЦ ЭЛВИС анонсировал презентацию на выставке своих процессоров «Мультикор», процессорного модуля Салют-ЭЛ24ПМ на базе системы на кристалле 1892ВМ14Я, радиационно-стойких микросхем комплекта «Мультиборт» и радиационно-стойких процессоров 1892ВМ196 и 1892ВМ206.

«Миландр» представляет на коллективном стенде Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ серийно выпускаемые и перспективные микросхемы и электронные модули: радиационно стойкий чипсет для обработки сигналов телеметрии, микросхемы памяти, микросборки, модули вторичного питания DC-DC и другие новинки.

18 октября в рамках выставки впервые прошёл Российско-китайский форум по электронике «Business electronics with China», в работе которого принял активное участие «Микрон». В программе одной из сессий форума — доклад руководителя группы экспортных продаж «Микрона» Фархада Хусеинова: «Перспективы создания национальной промышленности производства электронных компонентов, независимой от развитых стран мира».

В день открытия выставки состоялась традиционная церемония награждения участников конкурса «Золотой Чип» — продукты-номинанты конкурса были представлены в отдельной выставочной экспозиции. «В этом году Микрон совместно с НИИМЭ заявлен в двух номинациях: „За успехи в импортозамещении“ с микросхемой для NFC-меток и „Лучшее изделие ЭКБ 2017-2018гг“ с микросхемой для ID-документов», — сообщает «Микрон». Официальные результаты конкурса пока не опубликованы.

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