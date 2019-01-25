Зеленоградский завод «Микрон» изготовит 10 чипов по заказу Томского государственного университета — их имплантируют под кожу нескольким добровольцам, в том числе проректору по инновационной деятельности вуза Константину Белякову. В университете задумали эксперимент: рукой с вшитым чипом можно будет «предъявлять» пропуск на объекты ТГУ, оплачивать покупки и проезд на транспорте. Это далеко не первый российский пример вживления чипа человеку, но первый — с отечественным чипом. Редакция Zelenograd.ru собрала зеленоградские истории и комментарии.
Чипы объединят в себе функции банковской карты, электронного ключа для доступа на объекты ТГУ, транспортной карты «Тройка», распространенной в Москве, рассказал Беляков корреспондентам РИА Томск. Это будет первый в России эксперимент по вживлению унифицированных чипов, отметил он: «В Москве есть люди, которые вшили в руку чипы транспортной карты, чтобы касанием руки расплачиваться за поездки в общественном транспорте. Но мы хотели пойти дальше и получить универсальный инструмент для разных целей. Думаю, в феврале 2019 года мы его уже получим и поставим на себе эксперимент».
В пресс-службе «Микрона» Zelenograd.ru подтвердили факт выпуска чипов. Партнёром по реализации этого проекта стала зеленоградская компания-интегратор, название которой не разглашается. Ответы на вопросы о параметрах чипов и о том, будет ли эта партия единичной или на подобные чипы уже имеются другие заказчики, получить не удалось.
«Микрон выпускает более 700 типономиналов продукции, в том числе чипы для использования в RFID метках различного функционала. Как именно применять — зависит от задач и конфигурации решения. Сценариев применения может быть неограниченное количество, это уже зависит от наших дистрибуторов и интеграторов, которые реализуют разнообразные решения на основе наших микросхем. Если говорить о чипировании людей, то на сегодняшний день это скорее редкие экзотические эксперименты за пределами стандартных практик и массового применения», — сообщил представитель «Микрона».
Чип будет выпущен в форме цилиндрической трубочки диаметром около 4 мм и длиной 1,5 см, изолированной стеклом, чтобы металл не вступал в реакцию с организмом, как сообщает РИА Томск. Проректор ТГУ намерен подписать согласие на проведение на себе медицинских испытаний и сам же их оплатить — официально такие операции пока не проводятся. «Может, сейчас это кажется странным и непонятным, но через некоторое время биочипы для людей станут, я уверен, обычным делом» , — считает Беляков.
Среди других добровольцев — разработчики проекта «Кампусная карта ТГУ». Сейчас для доступа в аудитории, здания и пространства университета используют универсальный брелок: это электронный ключ и одновременно банковская карта, зачетка, читательский билет, пропуск в общежитие. Однако носимое устройство легко забыть или потерять, а вживленный чип всегда будет со своим владельцем. В перспективе он может заменить брелок, сообщили в вузе.
Практика вживления чипов, выполняющих самые разные функции, — от электронных ключей до средств банковских платежей, — в последнее время становится популярной за рубежом. В России тоже достаточно подобных примеров, хотя микросхемы отечественного производства для этого пока, кажется, никто не использовал.
«Киборги» с вживлёнными чипами есть и в Зеленограде. В 2014 году зеленоградский инженер, выпускник МИЭТа Жан Жужков имплантировал в кисть руки два чипа, NFC и Em-Marine, чтобы использовать их как ключи для электронных замков дома, на работе и в автомобиле — о его опыте писала миэтовская газета «Инверсия». Другой выпускник МИЭТа, ведущий программы «Чудо Техники» на НТВ Александр Цыганков (один из выпусков которой был посвящен Жану Жужкову), тоже последовал его примеру и имплантировал себе чипы RFID и NFS, последний — для хранения информации и электронных документов. «Единственное, что меня беспокоит — устаревание оборудования, — рассказал он в своём интервью „Инверсии“ в декабре. — Сейчас конкурент чипов — идентификация по лицу».
Зеленоградская компания ISBC с 2012 года занимается вживлением RFID-чипов животным и первой в России получила официальное право на идентификацию животных. На основе богатого опыта реализации проектов, связанных с имплантацией чипов, специалисты ISBC составили собственное мнение об этой технологии и изучили все её нюансы.
«Мы выпускаем собственный микрочип в шприце VETTAG и понимаем — не стоит путать чипирование животных в ветеринарных целях с идентификацией человека, — поделился с Zelenograd.ru Дмитрий Корниенко, директор по маркетингу и PR Группы компаний ISBC. — Предназначенные для этого устройства не универсальны и могут требовать замены из-за технического устаревания. Даже при смене места работы старый чип может оказаться не применимым для системы контроля доступа в офисе, придется пользоваться обычным пропуском или вживлять новый. Поэтому я считаю испытание подкожных RFID-микрочипов на людях рискованным, а применение — бесперспективным из-за медицинских, этических, религиозных и технологических проблем. Но главной причиной является сама основа человеческого существования — стремление людей к свободе».
По словам Дмитрия Корниенко, носимые RFID-устройства дают человеку свободу выбора — можно выбирать их дизайн, менять их по необходимости или по настроению. Поэтому в ISBC считают наиболее перспективной идентификацию человека по бесконтактным RFID-брелокам и браслетам, а также по смартфонам с NFC и Bluetooth Low Energy, а не имплантированием микросхем в собственный организм.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Что о медицинским рисках, так в ЕС чипирование людей давно сертифицировано. Шутку про религиозные проблемы комментировать не буду)
По теме статьи: а фантазёр Беляков не рассказал как он планирует уже в феврале платить чипом? EMV так быстро обрабатывает заявки на сертификацию?
Отредактировано: 25-01-2019, 14:14