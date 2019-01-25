Чипы объединят в себе функции банковской карты, электронного ключа для доступа на объекты ТГУ, транспортной карты «Тройка», распространенной в Москве, рассказал Беляков корреспондентам РИА Томск. Это будет первый в России эксперимент по вживлению унифицированных чипов, отметил он: «В Москве есть люди, которые вшили в руку чипы транспортной карты, чтобы касанием руки расплачиваться за поездки в общественном транспорте. Но мы хотели пойти дальше и получить универсальный инструмент для разных целей. Думаю, в феврале 2019 года мы его уже получим и поставим на себе эксперимент».

В пресс-службе «Микрона» Zelenograd.ru подтвердили факт выпуска чипов. Партнёром по реализации этого проекта стала зеленоградская компания-интегратор, название которой не разглашается. Ответы на вопросы о параметрах чипов и о том, будет ли эта партия единичной или на подобные чипы уже имеются другие заказчики, получить не удалось.

«Микрон выпускает более 700 типономиналов продукции, в том числе чипы для использования в RFID метках различного функционала. Как именно применять — зависит от задач и конфигурации решения. Сценариев применения может быть неограниченное количество, это уже зависит от наших дистрибуторов и интеграторов, которые реализуют разнообразные решения на основе наших микросхем. Если говорить о чипировании людей, то на сегодняшний день это скорее редкие экзотические эксперименты за пределами стандартных практик и массового применения», — сообщил представитель «Микрона».

Чип будет выпущен в форме цилиндрической трубочки диаметром около 4 мм и длиной 1,5 см, изолированной стеклом, чтобы металл не вступал в реакцию с организмом, как сообщает РИА Томск. Проректор ТГУ намерен подписать согласие на проведение на себе медицинских испытаний и сам же их оплатить — официально такие операции пока не проводятся. «Может, сейчас это кажется странным и непонятным, но через некоторое время биочипы для людей станут, я уверен, обычным делом» , — считает Беляков.

Среди других добровольцев — разработчики проекта «Кампусная карта ТГУ». Сейчас для доступа в аудитории, здания и пространства университета используют универсальный брелок: это электронный ключ и одновременно банковская карта, зачетка, читательский билет, пропуск в общежитие. Однако носимое устройство легко забыть или потерять, а вживленный чип всегда будет со своим владельцем. В перспективе он может заменить брелок, сообщили в вузе.