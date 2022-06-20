Перехода на цифровые паспорта пока не будет — дорого, не хватает чипов и пластика 20.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Проект выдачи цифровых паспортов заморожен на неопределенный срок после начала «специальной военной операции». В правительстве сомневаются, что проект окупится и для него хватит пластика и чипов. К маю стало известно, что зеленоградский «Микрон», который является производителем чипов для цифровых паспортов, уже перегружен заказами на банковские чипы.

Читайте также
Чип для электронного паспорта из Зеленограда: разработка НИИМЭ, производство «Микрона». Рассказываем, как устроен новый документ (июль 2019)

В начале 2023 года выдачу цифровых паспортов (в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом) планировали начать в трех регионах России — выдать не менее ста тысяч паспортов нового образца в Москве, Московской области и в Татарстане. Помимо паспортных данных, на цифровой документ предполагалось записывать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись. В конце 2021 года правительство сообщало о технической готовности проекта и об успешных испытаниях базовых электронных компонентов.

После начала «спецоперации» введение цифровых паспортов решили отложить на неопределённый срок, как сообщает Forbes со ссылкой несколько источников в правительстве, мэрии Москвы и в среде разработчиков.

Одна из причин — финансовая: «На разработку электронного паспорта власти закладывали около 20 млрд рублей инвестиций, затем предполагалось, что проект выйдет на самоокупаемость, отметил источник, знакомый с деталями проекта. Стоимость цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей», — пишет Forbes.

Вторая причина — дефицит материалов для электронных носителей: пластика и чипов. В мае, как сообщал «Коммерсант», правительство рассматривало возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом, так как «Микрон» оказался перегружен заказами — даже удвоив производство к 2025 году, по мнению экспертов, завод не сможет удовлетворить потребность российских банков в чипах. Сегодня это единственный отечественный производитель чипов для банковских приложений. Предельный объем чипов, которые может выпускать «Микрон», оценивается в 10-13 млн штук в год, а прогнозируемый спрос, по экспертным оценкам, составляет 160-170 млн штук.

Впрочем, на сегодняшний день дефицит для существующего спроса уже удалось преодолеть, рассказал Forbes гендиректор производителя пластиковых карт «Страна карт» Константин Деришев. В Центробанке также сообщили, что российские производители предоставили регулятору гарантии, что смогут обеспечить потребности банков в платежных картах в необходимых объемах.

Однако проект электронного паспорта отложен на неопределенный срок. По словам источников Forbes в правительстве, он сейчас «не в приоритете» и в текущих условиях «всем немного не до того».

Читайте также
Карты «Тройка» с зеленоградским чипом впервые поступили в продажу. Что мешало использовать российский чип раньше?
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
хайтек, электронный паспорт, Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод Микрон
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Начинаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2022» — актуальная, полезная и интересная информация для абитуриентов Истории
Шестиэтажный торт из роллов упал на площади Юности Жизнь
Перехода на цифровые паспорта пока не будет — дорого, не хватает чипов и пластика Хайтек
Лесные детские площадки и пикниковые точки обновляют по всему городу. Вот где и что делают Истории
История летчицы Веры Тарасовой, в честь которой названа улица в Зеленограде Истории
Полиции разрешили составлять протоколы о нарушении тишины. Что теперь будет? Истории
Магазин «Декатлон» в «Зеленопарке» закроется в конце июня Новости
Измазанный кровью автомобиль каршеринга с подвешенным мусорным пакетом нашли в 17-м микрорайоне Новости
На площади Юности осенью откроется ресторан «Пивальди» Новости
Качество воды в Школьном и Чёрном озере пришло в норму — теперь там можно купаться Новости
Ремонтировать старый мост обещали круглосуточно, но там часто нет рабочих. Это объясняют свойствами бетона, большой ямой и желанием не шуметь Истории
Летний маркет хендмейд мастеров — 19 июня в «Кинематографе» Афиша
Парковку перед «Ведогонь-театром» легализуют до конца лета. Сейчас вся площадь перед ним считается тротуаром Новости
«Теперь в Зеленограде мода на бассейны» — ещё один решили сделать в строящемся спорткомплексе в 18-м микрорайоне Новости
Ярмарка на Яблоневой аллее зазывает покупателей громкой аудио-рекламой. Не надо так! Истории
Что почём на новом рынке в гастрономическом центре «Станция»: хамон, пармезан, икра, фуа-гра и другая вкусная еда Истории
Новую лазерную установку с машинным зрением разработали в компании «Лазеры и аппаратура». Производить её будут в Зеленограде Хайтек
В «Зеленопарке» установили зарядную станцию для электромобилей Новости
Заброшенное здание в 16-м микрорайоне отреставрируют и сделают жилым домом Истории
«Макдоналдс» снова открылся на пересечении Ленинградки и Панфиловского проспекта. Вот какие там теперь цены и как выглядит еда Истории
На въезде в Зеленоград ставят новый светофор. Он может уменьшить пробку Истории
Жилой комплекс сделали вместо общежития в 8-м микрорайоне. Там уже продаются квартиры с отделкой Новости
Крюковская школа в 1960-е: форма с картузом, чернильная каллиграфия и уроки пения под аккордеон. Воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
Научно-популярные лекции под открытым небом «Воздух» — на площади возле МИЭТа Афиша
© 1997–2022 Зеленоград.ру