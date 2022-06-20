В начале 2023 года выдачу цифровых паспортов (в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом) планировали начать в трех регионах России — выдать не менее ста тысяч паспортов нового образца в Москве, Московской области и в Татарстане. Помимо паспортных данных, на цифровой документ предполагалось записывать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись. В конце 2021 года правительство сообщало о технической готовности проекта и об успешных испытаниях базовых электронных компонентов.

После начала «спецоперации» введение цифровых паспортов решили отложить на неопределённый срок, как сообщает Forbes со ссылкой несколько источников в правительстве, мэрии Москвы и в среде разработчиков.

Одна из причин — финансовая: «На разработку электронного паспорта власти закладывали около 20 млрд рублей инвестиций, затем предполагалось, что проект выйдет на самоокупаемость, отметил источник, знакомый с деталями проекта. Стоимость цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей», — пишет Forbes.



Вторая причина — дефицит материалов для электронных носителей: пластика и чипов. В мае, как сообщал «Коммерсант», правительство рассматривало возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом, так как «Микрон» оказался перегружен заказами — даже удвоив производство к 2025 году, по мнению экспертов, завод не сможет удовлетворить потребность российских банков в чипах. Сегодня это единственный отечественный производитель чипов для банковских приложений. Предельный объем чипов, которые может выпускать «Микрон», оценивается в 10-13 млн штук в год, а прогнозируемый спрос, по экспертным оценкам, составляет 160-170 млн штук.

Впрочем, на сегодняшний день дефицит для существующего спроса уже удалось преодолеть, рассказал Forbes гендиректор производителя пластиковых карт «Страна карт» Константин Деришев. В Центробанке также сообщили, что российские производители предоставили регулятору гарантии, что смогут обеспечить потребности банков в платежных картах в необходимых объемах.

Однако проект электронного паспорта отложен на неопределенный срок. По словам источников Forbes в правительстве, он сейчас «не в приоритете» и в текущих условиях «всем немного не до того».