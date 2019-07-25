17 июля в резиденции председателя правительства в Горках-9 прошло совещание о внедрении электронных удостоверений личности гражданина РФ. На нём были определены основные параметры электронного документа. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил: «нужно окончательно определяться с тем, что является оптимальным видом этого документа, что этот документ должен содержать, естественно, как он будет защищён».
На совещании также определили сроки запуска пилотного проекта по выдаче электронных паспортов — он стартует в Москве в июле 2020 года. Электронный паспорт будет выдаваться на десять лет. Изготовление бумажных удостоверений личности планируют завершить в течение 2022 года, а ранее выданные бумажные паспорта останутся действительными до окончания срока их действия.
Редакция Zelenograd.ru/Hitech выяснила подробности этого эпохального для всей страны и важного для Зеленограда проекта.
Главный конструктор научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) Александр Кравцов рассказал, что из себя представляет микрочип для электронного паспорта. Этот чип разработан по технологии 180 нанометров специально для использования в различных электронных документах (удостоверение личности гражданина, заграничный паспорт, водительские права и так далее).
В рамках проекта специалисты НИИМЭ разработали защищённую энергонезависимую ячейку памяти для хранения данных объёмом 144 килобайта. Это новшество отличает чип от всех микросхем предыдущего поколения, на которых объём памяти составлял 72 килобайта.
На чипе программно и аппаратно реализованы методы защиты данных, соответствующие российскому стандарту. Кроме того, на разработанной микросхеме имеется возможность размещения электронной подписи владельца, которая будет иметь юридическую силу.
Чип поддерживает технологию бесконтактной передачи данных ближнего радиуса действия (NFC). Так как микросхема разработана и произведена на территории России, она гарантированно не имеет каких-либо незадекларированных возможностей и не представляет угрозы безопасности стране.
Помимо разработки самой микросхемы, в НИИМЭ обновили операционная система чипа. Кроме ускорения вычислительных процессов, она обеспечивает защиту от несанкционированной записи апплетов и программ на устройство, а также защищает персональные данные владельца от перехвата.
Данные, содержащиеся на чипе, организованы в виде файловой системы с функциями разграничения доступа. Таким образом в электронном паспорте есть возможность хранить разные данные для разных ведомств. Как отметил заместитель председателя правительства Максим Акимов на брифинге после совещания по внедрению электронных паспортов, окончательный перечень данных, записанных на этой карте будет определён актом правительства. При этом Акимов сказал, что на карте в электронном виде могут быть записаны данные службы миграционного учёта (место жительства), ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения. Если какие-то данные изменятся, соответствующее ведомство перезапишет их.
Электронный паспорт представляет собой пластиковую карту, на лицевой стороне которой будет уникальный номер документа, фотография владельца, его фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, образец подписи, а также срок действия. На оборотной стороне карты разместится голографическое изображение владельца, буквенный и QR-коды.
Таким образом, подделать электронный паспорт без использования дорогостоящего оборудования практически невозможно. Если владелец потеряет карту, то на её блокировку уйдёт несколько секунд, и она станет обычным пластиковым прямоугольником.
Чип-модули для электронных паспортов будут производиться на «Микроне». Как отметила генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова на пресс-конференции 24 июля, сейчас предполагаемый объём производства чипов для электронных удостоверений личности составляет 10-12 миллионов штук в год. Производственные мощности «Микрона» без проблем обеспечат выпуск этого количества микросхем.
Пока правительство не планирует увеличивать госпошлину за выдачу нового типа удостоверений. Сейчас её размер составляет 300 рублей. Поначалу удостоверения будут выдавать в пунктах выдачи биометрических загранпаспортов. Сейчас готовится инфраструктура, чтобы паспорта могли выдавать в многофункциональных центрах (МФЦ). Выдача электронных удостоверений личности начнётся в июле 2020 года в пилотном режиме в Москве.
Вот как описывает процесс вице-премьер Акимов: «И потом динамично, по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны, в течение 2022 года завершим выдачу (подчёркиваю, выдачу) паспортов старого образца».
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