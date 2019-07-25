Главный конструктор научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) Александр Кравцов рассказал, что из себя представляет микрочип для электронного паспорта. Этот чип разработан по технологии 180 нанометров специально для использования в различных электронных документах (удостоверение личности гражданина, заграничный паспорт, водительские права и так далее).

В рамках проекта специалисты НИИМЭ разработали защищённую энергонезависимую ячейку памяти для хранения данных объёмом 144 килобайта. Это новшество отличает чип от всех микросхем предыдущего поколения, на которых объём памяти составлял 72 килобайта.

На чипе программно и аппаратно реализованы методы защиты данных, соответствующие российскому стандарту. Кроме того, на разработанной микросхеме имеется возможность размещения электронной подписи владельца, которая будет иметь юридическую силу.

Чип поддерживает технологию бесконтактной передачи данных ближнего радиуса действия (NFC). Так как микросхема разработана и произведена на территории России, она гарантированно не имеет каких-либо незадекларированных возможностей и не представляет угрозы безопасности стране.

Помимо разработки самой микросхемы, в НИИМЭ обновили операционная система чипа. Кроме ускорения вычислительных процессов, она обеспечивает защиту от несанкционированной записи апплетов и программ на устройство, а также защищает персональные данные владельца от перехвата.

Данные, содержащиеся на чипе, организованы в виде файловой системы с функциями разграничения доступа. Таким образом в электронном паспорте есть возможность хранить разные данные для разных ведомств. Как отметил заместитель председателя правительства Максим Акимов на брифинге после совещания по внедрению электронных паспортов, окончательный перечень данных, записанных на этой карте будет определён актом правительства. При этом Акимов сказал, что на карте в электронном виде могут быть записаны данные службы миграционного учёта (место жительства), ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения. Если какие-то данные изменятся, соответствующее ведомство перезапишет их.