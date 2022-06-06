Первая тысяча карт «Тройка» с чипом, сделанным на «Микроне», поступила в продажу. Московский метрополитен заключил пятилетний контракт на поставку карт с зеленоградским заводом. В июне в продажу поступит массовая партия карт — 200 тысяч штук, а до конца 2027 года «Микрон» должен выпустить 19 миллионов «Троек» с собственным чипом. Рассказываем, кто именно делает новые «Тройки», и что мешало использовать российский чип раньше.
Замена чипа никак не скажется на работе карт, весь функционал останется прежним, утверждают в мэрии. Кроме того, до конца 2022 года планируется разработать более современный чип для банковских и транспортных карт, который позволит добавлять новые услуги и сервисы для удобства пассажиров.
Российский чип для карты «Тройка» начали готовить ещё три года назад, утверждает заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Действительно, в июне 2018 года ГУП «Московский метрополитен» вошел в капитал ООО «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП), которое раньше на сто процентов принадлежало АО «Микрон». Сейчас, по данным системы «Контур.Фокус», метрополитен и «Микрон» владеют ООО «МСП» в равных долях, по 50%, а само предприятие базируется в Зеленограде. Ликсутов называет «МСП» центром компетенций по транспортным проектам «Микрона», а на сайте самой компании сказано, что они эксклюзивный агент метрополитена по распространению продукции за пределами станций метро.
В комментариях к новости на портале iXBT. com удивляются тому, что метрополитен использовал импортные чипы для «Тройки», хотя «Микрон» уже давно делает чипы для паспортов (а также чипы для карт «Мир» и для многочисленных других проездных).
«Из последнего предложения в новости понятно что используется старый чип — MIK1KMCM, ещё в 2013 году был готов, — пишет один из комментаторов. — Разделяю недоумение тех, кто задаёт вопрос: а что раньше-то мешало? То, что отечественный чип не был лицензирован как Mifare Plus X2K? Многие годы требовались MIFARE Plus X 2K MF1PLUS6001 и MIFARE Plus EV1 MF1P2101DA».
С другой стороны, зачем столько чипов и карт — ведь «Тройка» перезаписываемая, одну карту можно использовать годами, отмечают другие комментаторы. Лучше было бы реализовать оплату со смартфона, при помощи брелков или браслетов, QR-кодов или СБП (часть этих способов уже работает, а часть перестала работать из-за санкций).
Переход на чипы от «Микрона» предрекали с марта: чипы голландской NXP, которые Московский метрополитен закупал для карт «Тройка» (и которые поставляются через зеленоградскую же компанию ISBC), могут стать недоступны из-за санкций, писал «Коммерсант». И напоминал, что отечественные производители до этого испытывали трудности с выходом на рынок транспортных карт — метрополитен исходно выбрал проприетарный (закрытый) стандарт NXP Mifare для карты «Тройка».
Ранее эксперты «Коммерсанта» утверждали, что микрочипы для «Тройки» способен выпускать и «Микрон», но «отечественное производство из-за малых объемов реализации стоит объективно дороже — чтобы сделать его рентабельным, нужно продавать сотни миллионов чипов в год, а сейчас речь идет только десятках». Оказалось, что объёмы спроса — это не всё, что имеет значение.
В конце марта Мосметро объявило о заключении пятилетнего контракта с ООО «МСП» на поставку «Троек» с отечественным чипом и о том, что идёт финальное тестирование чипа. «Крупный госзаказ позволит компании МСП без перебоев снабжать метро пластиковыми картами, а также сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности и продолжить работу над ещё более современными разработками», — заявил тогда Максим Ликсутов.
В реестре госконтрактов последний контракт между метрополитеном и МСП заключен в декабре 2020 год, срок исполнения — три года. Это контракт на 916 миллионов рублей на поставку «инициализированных пронумерованных пластиковых бесконтактных смарт-карт специального дизайна». В рамках этого контракта должно быть поставлено 18,4 миллиона карт. Получается, себестоимость одной карты — 50 рублей. Ровно столько, сколько платит пассажир, чтобы получить карту. Более поздних контрактов обнаружить не удалось.
Исторически это уже не первый контракт, по которому «Микрон» обеспечивает метро «Тройками». Так, в 2013 году предприятие выиграло тендер Московского метрополитена на сумму 151 миллион рублей. В 2018 году в подобном тендере также побеждала ООО «МСП» (контракт на 579,4 миллионов рублей) — правда, не факт, что тогда карты поставлялись с чипами, сделанными в Зеленограде. Вопросы «Зеленоград.ру» о ретроспективе изготовления чипов «Микрона» для карт «Тройка» на предприятии комментировать отказались.
С 2018 года ООО «МСП» поставляет бесконтактные билеты в различных форм-факторах для российских и зарубежных транспортных систем, в том числе для московских проездных билетов «Единый» и «Тройка». Производят RFID-билеты для транспортной инфраструктуры на «Микроне» уже более 10 лет, сообщается на сайте предприятия. «Используемые микросхемы для транспортных решений MIK1KMCM, К5016XC1M1H4 (MIK1312ED) и К5016ХС1Н4 (MIK640D/MIK64PTAS) являются отечественными продуктами первого уровня, что обеспечивает отсутствие в них любых недекларированных возможностей» , — заявлял «Микрон» в 2018 году о билетах для московского метро.
Источники «Зеленоград.ру» в отрасли, впрочем, предполагают, что нынешняя партия «Троек» действительно может быть первой, оснащенной сделанными на «Микроне» чипами — до этого при поставках могли использоваться чипы, изготовленные за рубежом, с которыми в Зеленограде проделывали все последующие технологические операции, начиная с корпусирования.