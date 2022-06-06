Смена приоритетов

Переход на чипы от «Микрона» предрекали с марта: чипы голландской NXP, которые Московский метрополитен закупал для карт «Тройка» (и которые поставляются через зеленоградскую же компанию ISBC), могут стать недоступны из-за санкций, писал «Коммерсант». И напоминал, что отечественные производители до этого испытывали трудности с выходом на рынок транспортных карт — метрополитен исходно выбрал проприетарный (закрытый) стандарт NXP Mifare для карты «Тройка».

Ранее эксперты «Коммерсанта» утверждали, что микрочипы для «Тройки» способен выпускать и «Микрон», но «отечественное производство из-за малых объемов реализации стоит объективно дороже — чтобы сделать его рентабельным, нужно продавать сотни миллионов чипов в год, а сейчас речь идет только десятках». Оказалось, что объёмы спроса — это не всё, что имеет значение.

В конце марта Мосметро объявило о заключении пятилетнего контракта с ООО «МСП» на поставку «Троек» с отечественным чипом и о том, что идёт финальное тестирование чипа. «Крупный госзаказ позволит компании МСП без перебоев снабжать метро пластиковыми картами, а также сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности и продолжить работу над ещё более современными разработками», — заявил тогда Максим Ликсутов.

В реестре госконтрактов последний контракт между метрополитеном и МСП заключен в декабре 2020 год, срок исполнения — три года. Это контракт на 916 миллионов рублей на поставку «инициализированных пронумерованных пластиковых бесконтактных смарт-карт специального дизайна». В рамках этого контракта должно быть поставлено 18,4 миллиона карт. Получается, себестоимость одной карты — 50 рублей. Ровно столько, сколько платит пассажир, чтобы получить карту. Более поздних контрактов обнаружить не удалось.