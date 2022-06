Что раньше мешало?

В комментариях к новости на портале iXBT. com удивляются тому, что метрополитен использовал импортные чипы для «Тройки», хотя «Микрон» уже давно делает чипы для паспортов (а также чипы для карт «Мир» и для многочисленных других проездных).

«Из последнего предложения в новости понятно что используется старый чип — MIK1KMCM, ещё в 2013 году был готов, — пишет один из комментаторов. — Разделяю недоумение тех, кто задаёт вопрос: а что раньше-то мешало? То, что отечественный чип не был лицензирован как Mifare Plus X2K? Многие годы требовались MIFARE Plus X 2K MF1PLUS6001 и MIFARE Plus EV1 MF1P2101DA».

С другой стороны, зачем столько чипов и карт — ведь «Тройка» перезаписываемая, одну карту можно использовать годами, отмечают другие комментаторы. Лучше было бы реализовать оплату со смартфона, при помощи брелков или браслетов, QR-кодов или СБП (часть этих способов уже работает, а часть перестала работать из-за санкций).